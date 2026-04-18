Школьники Сасовского округа изучили основы избирательного права

Избирательная комиссия Рязанской области подвела итоги работы за прошедшую неделю (с 13 по 17 апреля). Ключевым направлением стала просветительская деятельность среди молодёжи.
«Мы — будущее России, нам выбирать»: школьники Сасовского округа изучают избирательное право!
В Сасовском округе прошел информационный час «Мы — будущее России, нам выбирать» для учеников 9-х классов школы № 3.
Ребята познакомились с аспектами избирательного процесса:
- историческими событиями становления выборов в России;
- работой избирательных комиссий;
- участниками избирательного процесса;
- условиями реализации активного избирательного права (когда гражданин получает право голосовать);
- перечнем документов, необходимых для участия в голосовании.
Продолжение рубрики Избирательная азбука от А до Я. Тема недели: Конституция.
Конституция Российской Федерации — это основной закон государства, обладающий высшей юридической силой. Именно она закрепляет основополагающие принципы избирательного права.