Последний теплый день позади, циклон испортит выходные москвичам

Алексей Самохин
Пятница, 17 апреля, стала последним теплым днем в Москве на ближайшее время. Уже в субботу в столицу придут дожди, мокрый снег и ночные температуры около нуля — и так до середины следующей недели.

Хорошая новость одна: пятница выдалась теплой. Плохих — больше. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила «Парламентской газете», чего ждать москвичам в ближайшие дни.

Выходные испортит циклон

Погоду на все выходные будет диктовать малоподвижный высокий циклон. Он принесет облачность, осадки и ощутимое похолодание.

В ночь на субботу в Москве ожидается от +3 до +5 градусов, по области — от +1 до +6. Дождь пройдет уже ночью, на севере Подмосковья — умеренный. Днем в субботу столбики термометра поднимутся до +8…+10 в столице и до +7…+12 по области. Северный ветер разгонится до 6–11 метров в секунду.

Воскресенье принесет похолодание. К дождям местами прибавится мокрый снег. Ночью температура опустится до +1…+3 в Москве и до -1 по области, днем не поднимется выше +5…+7 в городе и +3…+8 в регионе.

Снег в апреле — это нормально

Многих москвичей апрельский снег пугает. Зря, считает Макарова. По ее словам, такая погода абсолютно характерна для второй декады апреля. Репетиции парада Победы на Красной площади нередко проходят на занесенных снегом брусчатках. Бывало и хуже — настоящие снегопады, не мокрый снег.

Впрочем, именно мокрый снег и ожидается в эти выходные. Он не оседает на земле и снежного покрова не формирует.

Понедельник и вторник продолжат в том же духе: облачность, холод, осадки. Самой морозной ночью станет ночь с воскресенья на понедельник — в Москве столбик термометра опустится до 0…+2 градусов. В эти два дня ночью снова ожидаются дождь и мокрый снег, днем осадки могут усилиться до умеренных. Ветер сохранится, порывы достигнут 15 метров в секунду.

Со второй половины рабочей недели синоптики допускают некоторое потепление. Уже 21 апреля дневная температура может достичь +5…+10 градусов, 22 апреля — +7…+12. Однако Макарова оговаривается: насколько устойчивым окажется это потепление, пока неизвестно. До летних показателей далеко — речь идет лишь об умеренном плюсе в районе +9…+14 градусов. Это предварительный прогноз, который еще может измениться.

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Происшествия

Павел Малков: Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на ул. Дзержинского

Подозреваемый задержан. Проводится проверка. По предварительной информации, мужчина стал жертвой мошенников. 
Политика

Военкор Коц предложил прекратить стесняться и «подорвать килотонн 150»

Было бы неплохо напомнить европейским поджигателям войны, что мы, все-таки, ядерная держава. Например демонстративно выйти из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия и подорвать килотонн 150 на Новой Земле.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Новости России

Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...

Темы

Общество

Апрельское тепло губит рассаду и обманывает дачников, предупредила синоптик Гидрометцентра

Синоптик Гидрометцентра предупредила: апрельское тепло обманчиво, и заморозки в этом году возможны вплоть до июня — даже в Подмосковье. Поторопившись с посадкой, можно лишиться всего урожая.
Политика

Реактивный залп ВСУ выжег лагерь латиноамериканских наёмников под Купянском

Под Купянском наводчик украинской РСЗО Vampire ударил по своим: снаряды накрыли лагерь наёмников из Латинской Америки. Более 30 человек ранены, среди пострадавших — бразильцы.
Акценты

Почему семью Усольцевых до сих пор не нашли? Новая волна поисков началась в апреле 2026

Все думают, что сейчас с телефонами, дронами и сотнями...
Погода

Рязанцев предупредили о приближении грозы 

Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России. 
Общество

320 вакансий представили инвесткомпании-партнеры Корпорации развития на ярмарке трудоустройства

Работодатели представили вакансии, провели установочные встречи с соискателями, рассказали о вариантах трудоустройства, стажировках и карьерных перспективах.
Новости России

IT-эксперт Курочкин сомневается, что заявление Бони могло повлиять на работу Telegram

Обращение блогера Виктории Бони вряд ли послужило причиной восстановления доступа к Telegram у части российских пользователей. Такую точку зрения в интервью изданию «Абзац» озвучил эксперт в сфере информационных технологий Алексей Курочкин.
Новости кино и ТВ

«Новая битва экстрасенсов» ответит на вопрос, кто губит сыновей многодетной матери

В живых остался только один – самый старший сын. Теперь вся семья живёт в постоянном страхе, что он может стать следующим.
Транспорт и дороги

В Рязани с 7 мая запретят остановку и стоянку на четырёх участках дорог

Цель изменений — повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды для жителей и гостей города.

