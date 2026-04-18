Последний теплый день позади, циклон испортит выходные москвичам

Пятница, 17 апреля, стала последним теплым днем в Москве на ближайшее время. Уже в субботу в столицу придут дожди, мокрый снег и ночные температуры около нуля — и так до середины следующей недели.

Хорошая новость одна: пятница выдалась теплой. Плохих — больше. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила «Парламентской газете», чего ждать москвичам в ближайшие дни.

Выходные испортит циклон

Погоду на все выходные будет диктовать малоподвижный высокий циклон. Он принесет облачность, осадки и ощутимое похолодание.

В ночь на субботу в Москве ожидается от +3 до +5 градусов, по области — от +1 до +6. Дождь пройдет уже ночью, на севере Подмосковья — умеренный. Днем в субботу столбики термометра поднимутся до +8…+10 в столице и до +7…+12 по области. Северный ветер разгонится до 6–11 метров в секунду.

Воскресенье принесет похолодание. К дождям местами прибавится мокрый снег. Ночью температура опустится до +1…+3 в Москве и до -1 по области, днем не поднимется выше +5…+7 в городе и +3…+8 в регионе.

Снег в апреле — это нормально

Многих москвичей апрельский снег пугает. Зря, считает Макарова. По ее словам, такая погода абсолютно характерна для второй декады апреля. Репетиции парада Победы на Красной площади нередко проходят на занесенных снегом брусчатках. Бывало и хуже — настоящие снегопады, не мокрый снег.

Впрочем, именно мокрый снег и ожидается в эти выходные. Он не оседает на земле и снежного покрова не формирует.

Понедельник и вторник продолжат в том же духе: облачность, холод, осадки. Самой морозной ночью станет ночь с воскресенья на понедельник — в Москве столбик термометра опустится до 0…+2 градусов. В эти два дня ночью снова ожидаются дождь и мокрый снег, днем осадки могут усилиться до умеренных. Ветер сохранится, порывы достигнут 15 метров в секунду.

Со второй половины рабочей недели синоптики допускают некоторое потепление. Уже 21 апреля дневная температура может достичь +5…+10 градусов, 22 апреля — +7…+12. Однако Макарова оговаривается: насколько устойчивым окажется это потепление, пока неизвестно. До летних показателей далеко — речь идет лишь об умеренном плюсе в районе +9…+14 градусов. Это предварительный прогноз, который еще может измениться.