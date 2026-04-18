Под Купянском зафиксирован случай дружественного огня. Наводчик украинской реактивной системы залпового огня Vampire допустил ошибку в координатах и накрыл залпом собственный лагерь. Об этом сообщает SHOT.

Удар пришелся по позициям наёмников из латиноамериканских стран в районе села Михайловка — примерно в пяти километрах от Купянска. Среди пострадавших есть бразильцы. Более 30 человек получили ранения.

ВСУ ежедневно бьют ракетами по Купянску и окрестным населённым пунктам, пытаясь затормозить продвижение российских военных. По словам наших солдат, украинские военные обстреливают даже собственные диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть в город.

Российская сторона отслеживает все перемещения противника с помощью дронов. Именно благодаря беспилотникам удалось зафиксировать и сам удар по наёмникам.