В Рязани обсудили, как глобальное потепление влияет на ландшафт и жизнь в регионе

16 апреля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялся второй региональный «Урок географии». Встреча объединила студентов, молодых учёных и ведущего эксперта региона для обсуждения актуальных экологических вопросов.
В качестве приглашённого лектора выступил Алексей Водорезов, заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина. Он рассказал участникам о климатических изменениях, рассматривая их на конкретном примере Рязанской области.
Особое внимание лектор уделил истории формирования уникального мещёрского ландшафта, поделившись версиями происхождения озёр и их связью с ледниковым периодом. Студенты, будущие специалисты в сферах сельского хозяйства и лесного дела, вместе с экспертом разобрали: динамику температурного режима региона, трансформацию ландшафтов, особенности местной флоры и фауны.
В завершение встречи Алексей Водорезов подчеркнул, насколько важно для будущих аграриев и экологов не просто наблюдать за изменениями в природе, но и уметь правильно их анализировать и интерпретировать для практической работы.
Мероприятие прошло в рамках масштабного проекта «Уроки географии», инициированного Национальным центром «Россия». Проект посвящён тысячелетней истории пространственного развития страны. В Рязанской области серия подобных встреч продлится до 9 июля 2026 года, позволяя участникам по-новому взглянуть на роль и уникальность родного региона.