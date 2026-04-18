Общество

В Рязани обсудили, как глобальное потепление влияет на ландшафт и жизнь в регионе

Анастасия Мериакри
16 апреля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялся второй региональный «Урок географии». Встреча объединила студентов, молодых учёных и ведущего эксперта региона для обсуждения актуальных экологических вопросов.

В качестве приглашённого лектора выступил Алексей Водорезов, заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина. Он рассказал участникам о климатических изменениях, рассматривая их на конкретном примере Рязанской области.

Особое внимание лектор уделил истории формирования уникального мещёрского ландшафта, поделившись версиями происхождения озёр и их связью с ледниковым периодом. Студенты, будущие специалисты в сферах сельского хозяйства и лесного дела, вместе с экспертом разобрали: динамику температурного режима региона, трансформацию ландшафтов, особенности местной флоры и фауны.

«С начала текущего столетия ученые-географы РГУ имени С.А. Есенина отмечают явное потепление зим и рост количества атмосферных осадков, в том числе в холодное время. Среди установленных следствий — уменьшение глубины промерзания почв и активный рост уровня грунтовых вод весной, затопление обычно сухих погребов и подвалов, из-за чего вместо роста воды в реках в весеннее половодье мы получили катастрофические оползни на берегах Оки, когда мощные пласты грунта громадными блоками срываются вниз. Рушатся склоны городища Старая Рязань. Пришли в движение склоны Оки у села Троица, у Фатьяновки, в опасной ситуации Константиново. На волне потепления мы выявили появление более десятка явно южных видов бабочек, к нам проникли богомолы, крупнейшая оса Европы — сколия гигантская, рвется на север вредитель посевов клоп вредная черепашка. Но поймите, климат никогда не стоял на месте, менялся всегда, меняется сейчас и будет изменяться дальше. Задача ученых-географов, климатологов и экологов — отслеживать изменения климата и весь комплекс его следствий, помогая руководству страны и регионов вовремя реагировать и подстраивать общество и экономику под новые условия», — подытожил Алексей Водорезов.

В завершение встречи Алексей Водорезов подчеркнул, насколько важно для будущих аграриев и экологов не просто наблюдать за изменениями в природе, но и уметь правильно их анализировать и интерпретировать для практической работы.

Мероприятие прошло в рамках масштабного проекта «Уроки географии», инициированного Национальным центром «Россия». Проект посвящён тысячелетней истории пространственного развития страны. В Рязанской области серия подобных встреч продлится до 9 июля 2026 года, позволяя участникам по-новому взглянуть на роль и уникальность родного региона.

