Апрельское тепло губит рассаду и обманывает дачников, предупредила синоптик Гидрометцентра

Апрельское тепло в этом году подтолкнуло многих дачников к ранней посадке рассады. Делать этого не стоит. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила РИА Новости, почему открывать дачный сезон в апреле опасно.

По словам синоптика, переменчивость апрельской погоды в России давно известна, однако каждый год новички наступают на одни и те же грабли. Тепло расслабляет. Кажется, что земля готова, и руки сами тянутся к рассаде. Но впереди осадки и резкое понижение температуры. А заморозки для молодых ростков смертельны.

Опытные огородники в апреле занимаются исключительно подготовительными работами: рыхлят, удобряют, планируют грядки. Если и сажают рассаду, то только в теплицах, где заморозки не страшны. Новички же высаживают всё прямо в открытый грунт и теряют будущий урожай, не понимая, что пошло не так.

Даже майские праздники не дают гарантий

Многие считают начало мая безопасным периодом для посадки. Макарова развеивает этот миф. Заморозки возможны и в мае, а в Московской области, по прогнозам, они ожидаются даже в июне. Это не исключение и не аномалия — синоптики предупреждают об этом каждый год.

Не лучше ситуация и в других регионах европейской части страны. Даже на юге, где плодовые деревья уже вовсю распускаются, резкое похолодание способно уничтожить урожай. Нежные цветы и молодые побеги мороза не переживут.

Вывод простой: пока не минует угроза заморозков, рассада должна оставаться в теплице. Торопиться некуда. Потерянные саженцы обойдутся куда дороже нескольких недель ожидания.

Отметим, что рекомендации синоптика справедливы и для Рязани, которая находится от Москвы совсем недалеко.