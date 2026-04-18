Фото с сайта правительства Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков обсудил благоустройство площади Победы и создание новых зон отдыха в Касимове

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области Павел Малков совершил рабочую поездку в город Касимов. В рамках визита глава региона проинспектировал ход благоустройства общественных пространств, пообщался с местными жителями и обсудил с руководством округа стратегию дальнейшего развития муниципалитета.

В поездке Павла Малкова сопровождали вице-губернатор, куратор муниципалитета Артём Бранов и глава Касимовского округа Иван Бахилов.

В ходе осмотра губернатор отметил позитивную динамику в развитии Касимова и преображение его облика. Особое внимание было уделено объектам, благоустроенным в прошлом году.

«В прошлом году обновили территорию на площади Чижова: сделали футбольное поле, спортивную площадку, привели в порядок пруд. Появилась новая детская площадка на улице Большакова. Проекты реализовали по программе поддержки местных инициатив – по запросам жителей и при поддержке Народной программы «Единой России». Люди видят результат – будем эту работу расширять», — подчеркнул Павел Малков.

Сейчас в городе идёт масштабное обновление Соборной площади — исторического центра Касимова. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В текущем году здесь будут обустроены пешеходные зоны с гранитным покрытием, установлено современное освещение и видеонаблюдение, проведено озеленение и созданы новые зоны отдыха.

Павел Малков также провёл встречу с горожанами. По словам губернатора, жители отмечают позитивные изменения и активно дают обратную связь. В ходе диалога поднимались вопросы, в том числе касающиеся сферы здравоохранения. Глава региона заверил, что все поступившие обращения будут взяты в работу.

С главой округа Иваном Бахиловым губернатор обсудил дальнейшие планы развития. В перспективе в Касимове благоустроят площадь Победы, появятся новые зелёные и спортивные зоны, будут установлены скульптуры и оборудованы парковочные пространства.

«Создаём не отдельные объекты, а связываем их между собой и наполняем жизнью. Такой подход применяем по всему региону. Касимов развивается: благоустройство, экономика, социальная сфера. Эту работу будем продолжать», — заключил Павел Малков.

