Следить за благоустройством рязанского ЦПКиО будет группа по эконадзору

17 апреля в Рязани состоялось первое заседание Экологического совета. Совет учредили в марте этого года во время рабочей поездки председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова в Рязанскую область. Губернатор Павел Малков поддержал идею и предложил ему возглавить совет. По словам Рашида Исмаилова, подобная практика уже доказала свою эффективность в других субъектах РФ.

Приветствуя членов Экосовета, Исмаилов напомнил о том, что решение о создании регионального Экосовета было принято в марте этого года в ходе его рабочей поездки в Рязанскую область. Он поблагодарил Губернатора Павла Малкова за поддержку инициативы и предложение возглавить Совет.

«Такая практика работы доказала свою эффективность в других регионах. Она позволяет систематизировать подходы, работать комплексно и открыто, в диалоге с общественностью. Наша задача — формировать программу экологического развития Рязанской области», — сказал Рашид Исмаилов.

Продолжение после рекламы

Присутствовавший на заседании заместитель Председателя Правительства Рязанской области Александр Шаститко подчеркнул, что повышение экологического благополучия жителей реализуется через комплекс государственных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, в том числе в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

«Экологическая повестка в регионе является значимой составляющей работы Правительства области. Считаем важным создание Экологического совета. Конструктивный диалог позволит повысить комфорт жителей нашего региона», — отметил Александр Шаститко.

В ходе заседания были представлены члены Экосовета. Его возглавил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Заместителем стал зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Рязанской области в СФ ФС РФ Сергей Аноприенко, секретарем – председатель Комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию Дмитрий Репников. В состав вошли эксперты, экоактивисты, представители контрольно-надзорных органов, общественных организаций, вузов, СМИ, участники кадровой программы «ГЕРОИ62».

В рамках первого заседания члены Экосовета уделили особое внимание реализации инвестиционного проекта по благоустройству ЦПКиО, направленного на создание современного рекреационного пространства, и общественному резонансу по поводу дальнейшей судьбы парка и его зеленых насаждений. Рашид Исмаилов подчеркнул, что все работы на территории должны проводиться только во взаимодействии с общественностью. Необходимо повысить информированность людей о целях и этапах проекта, учесть их пожелания, чтобы снизить вероятность негативных реакций. Руководитель РОО «Регион для жизни» Дарья Клевцова отметила:

«Пока в этом вопросе коммуникация с жителями эффективно не выстроена».

Она высказала предложение создать группу по эконадзору за ЦПКиО. Руководство и члены Экосовета его поддержали, отметив, что впоследствии наработанный опыт может быть использован в контроле за другими общественными пространствами с зелеными зонами.

Префект Солотчи, участник кадровой программы «ГЕРОИ62» Алексей Матасов представил опыт взаимодействия с общественностью в решении резонансного вопроса, связанного с предложением инвестора о создании туристско-рекреационного пространства на территории «Грачиной рощи». Местные жители выступили за сохранение зеленой зоны. Об этом они рассказали на встрече с Губернатором Павлом Малковым. Ее итогом стало решение об отмене реализации инвестпроекта и развитии территории с учетом мнения людей. Члены Экосовета поддержали предложение Алексея Матасова посетить Солотчу и пообщаться с жителями.

На заседании также были подробно рассмотрены вопросы, связанные с экологической повесткой в регионе, в частности, с ситуацией в селе Осово Захаровского округа, жители которого жалуются на то, что в карьер рядом с населенным пунктом свозятся отходы. После обсуждения было принято решение организовать постоянный мониторинг ситуации совместно с представителями контрольно-надзорных органов.