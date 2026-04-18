Рязанские врачи провели сложную операцию 69-летнему мужчине с гнойным поражением печени

Врачи Рязанской областной клинической больницы провели сложную операцию, спасая 69-летнего мужчину. Пациент поступил в приёмное отделение с жалобами на сильные боли в животе, высокую температуру и слабость.

Проведённая диагностика выявила скопление гноя как в печени, так и в жёлчном пузыре. Ситуация осложнялась сильным отёком окружающих тканей, что создавало высокий риск повреждения жизненно важных протоков и возникновения обильного кровотечения при традиционном хирургическом вмешательстве.

Заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Кондрусь принял решение использовать малоинвазивный метод. Операция прошла под местной анестезией: под строгим контролем аппарата УЗИ хирург сделал прокол через кожу и ткань печени непосредственно в полость гнойника. В результате процедуры было эвакуировано 150 мл гноя.

Сразу после вмешательства состояние пациента значительно улучшилось: температура тела нормализовалась, а болевой синдром полностью прошёл. В удовлетворительном состоянии мужчину выписали домой с установленным дренажом. Это необходимо для предотвращения повторного скопления жидкости. Через месяц, после полного заживления и снятия воспаления, пациенту будет проведена плановая операция по удалению жёлчного пузыря.

Применение таких щадящих методик является стратегически важным этапом в лечении осложнённого холецистита, позволяя избежать тяжёлых последствий для здоровья.