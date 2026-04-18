В Рязани за сутки уровень воды в Оке снизился на 20 см, а в Проне вырос на 60

По состоянию на 12:00 18 апреля 2026 года обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья на территории Рязанской области, остаётся стабильной. За последние сутки отмечается разнонаправленная динамика уровня воды в реках региона.

Динамика уровня воды

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее заметные изменения произошли на главной водной артерии региона — реке Оке:

В черте Рязани: уровень воды понизился на 20 см и составляет 424 см.

В районе села Старая Рязань: уровень воды также снизился на 14 см и составляет 518 см.

В то же время в районе города Касимова наблюдается незначительный подъём воды — уровень Оки повысился на 5 см и составляет 602 см.

Ситуация на других реках области выглядит следующим образом:

Река Мокша (п. Кадом): уровень воды не изменился (639 см).

Река Проня (п. Быково): наблюдается самый активный рост уровня — вода поднялась на 60 см и составляет 321 см.

Река Ранова (с. Троица) и река Верда (г. Скопин): зафиксирован минимальный рост уровня воды на 1 см (до 586 см и 171 см соответственно).

Последствия подтопления и меры реагирования

За последние сутки от воды освободились 8 приусадебных участков в городе Рязани. Тем не менее, последствия половодья всё ещё затрагивают инфраструктуру и жителей региона.

На текущий момент остаются затопленными:

6 низководных мостов;

6 участков автомобильных дорог;

111 приусадебных участков.

Из-за подъёма воды 8 населённых пунктов остаются отрезанными от «большой земли». Для обеспечения транспортной доступности и снабжения жителей на территории области организовано 6 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется.

Обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области.