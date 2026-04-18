В Коростово отменили теплоход, вместо него работает автомобиль «вахта»

С сегодняшнего дня, 18 апреля, теплоход в Коростово отменяется. Об этом сообщает администрация Рязанского муниципального округа.

Для удобства жителей и гостей села организован альтернативный способ добраться до речного транспорта. Вместо отменённого рейса будет работать автомобиль «вахта», который доставит людей до пристани теплохода в селе Заокское.

График движения «вахты» из Коростово на теплоход в Заокское:

18 апреля:

Отправление в 18:10.

19 апреля:

Отправление в 6:05.

Отправление в 14:50.

Отправление в 18:10.

Важно отметить, что сам теплоход, курсирующий по маршруту до села Заокское и обратно, продолжает работать по своему обычному, ранее утверждённому расписанию без каких-либо изменений. Изменения коснулись только начального участка пути из Коростово.