В Коростово отменили теплоход, вместо него работает автомобиль «вахта»

С сегодняшнего дня, 18 апреля, теплоход в Коростово отменяется. Об этом сообщает администрация Рязанского муниципального округа.
Для удобства жителей и гостей села организован альтернативный способ добраться до речного транспорта. Вместо отменённого рейса будет работать автомобиль «вахта», который доставит людей до пристани теплохода в селе Заокское.
Продолжение после рекламы
График движения «вахты» из Коростово на теплоход в Заокское:
18 апреля:
- Отправление в 18:10.
19 апреля:
- Отправление в 6:05.
- Отправление в 14:50.
- Отправление в 18:10.
Важно отметить, что сам теплоход, курсирующий по маршруту до села Заокское и обратно, продолжает работать по своему обычному, ранее утверждённому расписанию без каких-либо изменений. Изменения коснулись только начального участка пути из Коростово.