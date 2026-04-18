Пожар произошёл на нефтебазе в Тихорецке

В Краснодарском крае на территории нефтебазы в городе Тихорецке произошёл пожар. По информации оперативного штаба региона, в результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет.

К тушению огня привлечены значительные силы: 224 человека и 56 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Специалисты продолжают работу на объекте, контролируя распространение пламени и предотвращая возможные риски для окружающей инфраструктуры.

Оперативные службы координируют все действия на месте, обстановка находится под контролем профильных ведомств. Причины возгорания и точный масштаб ущерба устанавливаются.

Это не первый крупный инцидент в регионе за последнее время. В Туапсе всё ещё продолжается ликвидация пожара, который возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. Там к работам привлечены 177 человек и 56 единиц техники.

По уточнённым данным, полученным после разбора завалов и работы экспертов, погибли двое: 14-летняя девочка и молодая девушка, личность которой устанавливается.