Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе возросло до семи человек

Алексей Самохин
Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Туапсе возросло до семи человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом в своём канале в мессенджере Max.

По уточнённым данным, полученным после разбора завалов и работы экспертов, погибли двое: 14-летняя девочка и молодая девушка, личность которой устанавливается. К счастью, гибель второго ребёнка не подтвердилась. 

Ещё пятеро обратились за медицинской помощью с различными травмами — среди них мужчина, несовершеннолетний ребёнок и три женщины. Одну из женщин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальным помощь была оказана на месте без госпитализации.

В Туапсинском округе введён режим чрезвычайной ситуации. Обломки беспилотников повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальную школу. Утром на месте приступили к работе комиссии по оценке ущерба.

Минувшей ночью атака затронула и другие прибрежные города региона. В Сочи падение обломков повредило два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном — в зданиях выбито остекление. В Дагомысе пострадало ограждение и оконные блоки детского сада: территорию оцепили, детей временно перевели в другой корпус учреждения.

В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, что спровоцировало возгорание — его оперативно ликвидировали. Пострадавший доставлен в городскую больницу.

