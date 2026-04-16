Осужденную за резонансное убийство екатеринбурженку избили в колонии

Одна из заключенных избила в колонии Екатерину Меньшикову, осужденную за резонансное убийство екатеринбурженки Ксении Каторгиной, рассказала E1.RU мать пострадавшей.

По ее словам, во время разбирательства допросили свидетелей из отряда Меньшиковой. Сначала они утверждали, что ничего не видели.

«На суде (они. — Прим. ред.) рассказали правду об обстоятельствах дела, что Катю избила одна из заключенных по фамилии Ощепкова», — отметила собеседница издания.

В итоге злоумышленницу признали виновной и оштрафовали на десять тысяч рублей. О причинах конфликта неизвестно.

Резонансное убийство Ксении Каторгиной произошло в октябре 2019 года. Девушка отправилась показать свою машину предполагаемой покупательнице, которой прикинулась Екатерина Меньшикова, и бесследно исчезла. Спустя несколько дней ее тело нашли в канализационном колодце.

По итогам расследования трех человек признали виновными: Екатерина Меньшикова получила 16 лет лишения свободы, Марат Ахметвалиев — 19,5, а Михаил Федорович — 20.