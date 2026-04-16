Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — пяти и четырнадцати лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом в своих социальных сетях, выразив соболезнования семьям погибших. Главе муниципального округа Сергею Бойко поставлена задача обеспечить пострадавшим всю необходимую помощь. По предварительным данным, ещё двое взрослых получили ранения.

Регион подвергся массированному удару вражеских БПЛА. В Туапсе обломки упавших дронов повредили пять частных домов и одну многоквартирную постройку. Для жителей, лишившихся возможности оставаться дома, муниципальные власти развернули пункт временного размещения. Серьёзный ущерб зафиксирован и на территории предприятий в районе морского порта, куда также пришлась часть обломков.

В сочинском посёлке Лоо фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам. В одном из случаев пострадал навес и оказались выбиты окна в двухэтажном частном доме. Жертв там удалось избежать.