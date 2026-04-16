В Ачинске мужчина выбежал из подъезда и набросился с металлической ложкой для обуви на 13-летнего мальчика. У ребёнка множественные ушибы и предварительно переломы. Остановить агрессора смог лишь случайный прохожий.

В Привокзальном районе Ачинска мужчина напал на 13-летнего подростка и жестоко избил его металлической ложкой для обуви. По данным SHOT, инцидент произошёл у одного из жилых домов: дети сидели в подъезде, когда на шум вышел местный житель и бросился за ними в погоню.

Большинству ребят удалось убежать, однако одного мальчика нападавший настиг и принялся бить с полной силой прямо у входа в дом. Ситуацию разрядил случайный прохожий: он вмешался, остановил агрессора, а затем помог пострадавшему подняться и проводил его домой.

По данным СМИ, у ребёнка зафиксированы множественные ушибы, предварительно — переломы. Полиция проводит проверку по факту случившегося.