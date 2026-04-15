Блогерше предъявлено обвинение за видео с кальяном на куличе на Пасху

27-летняя блогерша Ксения поставила кальян на пасхальный кулич, сняла это на видео и выложила ролик с подписью «Даже Христос от такого воскрес» прямо в день Светлой Пасхи. Публикация вызвала шквал возмущения в соцсетях, а вслед за ним — и внимание следователей. Теперь девушке предъявлено официальное обвинение.

Следственное управление СК России по городу Москве расследует уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

Не позднее 13 апреля 2026 года обвиняемая, находясь в одном из заведений на улице Сретенка, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Происходящее она снимала на камеру, после чего распространила запись в социальных сетях. Видео немедленно вызвало волну возмущения: в комментариях пользователи осудили поступок девушки.

Следователи столичного управления СК предъявили официальное обвинение. На допросе она признала вину в полном объёме.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Расследование продолжается.