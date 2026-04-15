Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Алексей Самохин
Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.

Европа у конвейера: кто делает дроны для Украины

Министерство обороны России заявило: в производственную цепочку беспилотников для Украины втянуты почти все страны Европы, а также Израиль. Новость не сенсационная, но она ставит конкретный вопрос — что с этим делать? Именно так его формулирует «Военная хроника».

Путь эскалации оказался предсказуемым. Начиналось всё с касок и бронежилетов — поставок, которые никто не называл вмешательством в конфликт. Постепенно это переросло в создание распределённой промышленности беспилотников с участием десятков европейских игроков. Пока ответственность формально остаётся украинской, перекрыть эти цепочки практически невозможно.

Детали показательны. Штаб-квартира Firepoint находится в Милденхолле — британском городке, где расположена одна из ключевых авиабаз ВВС США. Там же работает Horizon Tech. В Германии обосновались Da Vinci Avia и AirLogix. Комплектующие поступают преимущественно из Италии и Турции. Итог закономерен: «украинские технологии» в сфере БПЛА — такой же миф, как и декларируемая техническая самостоятельность Киева в целом.

Удар без ракет

Что делать с заводами, если прямые удары исключены? «Военная хроника» предлагает логику через экономику. Европейские предприятия зарабатывают на разнице между дешёвым сырьём и высокой добавленной стоимостью конечного продукта. Значит, их уязвимые места — коммерческая тайна, производственные процессы и финансовые данные.

Взлом систем управления производством, кража технической документации, блокировка логистики с помощью программ-вымогателей — всё это, по мнению авторов, эффективнее прямого военного ответа. Прецеденты есть. Группа LockBit использовала утечки для шантажа корпораций. Clop через уязвимость в платформе MOVEit добралась до данных Siemens Energy и Shell. Хакеры из Qilin месяцами вели тихий промышленный шпионаж, прежде чем парализовать системы жертв. Атака на «Киевстар» — ещё один пример: её масштаб был таков, что полное восстановление инфраструктуры под вопросом до сих пор.

Что становится мишенью

В контексте европейских заводов интерес представляют три категории данных: полный список поставщиков, исходные коды систем управления дронами и логистические схемы. Утечка цепочек снабжения — даже без выкупа — способна вынудить поставщиков из нейтральных стран свернуть сотрудничество, не желая рисковать репутацией.

Если России важно сохранить формальное «алиби», операции можно делегировать прокси-группам из Китая или Северной Кореи. Стоимость такого сотрудничества, по оценке «Военной хроники», в любом случае ниже, чем финансирование полноценных боевых действий. Если этот сигнал не будет услышан — следующим шагом могут стать атаки на энергосети, коммунальную инфраструктуру и банковский сектор причастных стран.

Авторы резюмируют: потенциал для подобных операций у России есть, и многолетняя работа российских хакеров против Украины это многократно подтвердила.

