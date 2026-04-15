Ракетный комплекс «Орешник», кадр из видео Минобороны РФ
Политика

Волчанские Хутора освобождены. Эксперт рассказал, где теперь ждать «Орешник»

Алексей Самохин
Подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выбили националистов сводных боевых групп из села Волчанские Хутора в Харьковской области и полностью освободили населённый пункт. Накануне штурма противник предпринял попытку остановить наступление силами элитного 48-го отдельного разведывательного батальона, однако тот был уничтожен ещё на подступах к линии боевого соприкосновения.

По оценкам ряда военных экспертов, бои за этот населённый пункт продолжались несколько месяцев. Для командования ВСУ село представляло стратегическую ценность: его планировалось использовать как плацдарм для наступления в направлении бывшего районного центра. Лишившись этой позиции, противник утратил важную точку опоры на северном участке фронта. После завершения операции в социальных сетях появились сотни некрологов и объявлений о поиске пропавших без вести — свидетельство масштабных потерь украинских формирований в Харьковской области.

Военный эксперт, заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» назвал произошедшее не началом полноценного наступления, а точечным, но крайне эффективным ударом на опережение. По его словам, ранняя весна создала благоприятные условия для манёвра резервами с обеих сторон, и российские войска воспользовались этим первыми.

— Перед нами стоит задача взять под контроль буферную зону. Чем дальше мы продвинемся вглубь территории Украины от линии государственной границы, тем безопаснее будет нашим приграничным регионам. Это продвижение важно и для переговоров с Киевом, которые когда-то состоятся. Поэтому выполнение этих задач необходимо форсировать, — пояснил эксперт.

Говоря о намерениях противника, Попов отметил, что на северном участке фронта фиксировалась концентрация войск: там были развёрнуты запасные лагеря, куда стекались добровольцы из Польши и других европейских стран, национальные украинские подразделения, а также мобилизованные через ТЦК граждане. По мнению эксперта, командующий ВСУ Сырский готовился организовать к маю–июню контрудар — возможно, в направлении Брянской и Курской областей.

— Мы не ждём, пока противник решит, куда бросить собранные силы — в контрудар или диверсионно-разведывательную операцию. Едва появляются признаки концентрации — сразу наносим удар. Такая тактика показала свою эффективность в рассредоточении противника, — подчеркнул генерал-майор.

Отвечая на вопрос о перспективах весенне-летней кампании, Попов не стал обещать принципиально новых решений, однако указал на растущий потенциал ракетного арсенала. При наличии достаточного числа «Орешников» в качестве целей он назвал крупные промышленные предприятия Харькова и городов-спутников, объекты железнодорожной инфраструктуры, трансформаторные подстанции и стратегические командные пункты.

— ВПК работает в три смены. Этой зимой мы не использовали всё, что произвели. Войска получат больше вооружений и боеприпасов. Дефицит личного состава пока сохраняется, поэтому масштабного прорыва по всему фронту ждать не стоит. Но на отдельных направлениях, при массированном применении артиллерии всех калибров, гиперзвуковых и крылатых ракет, за сутки можно продвинуться на глубину до 30 километров, — резюмировал эксперт.

