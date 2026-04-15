В 2025 году 23 рязанца вернулись из украинского плена

В 2025 году 23 жителя Рязанской области были освобождены из украинского плена. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Наталья Епихина в ходе отчёта перед Рязанской областной Думой.

Работа по возвращению военнослужащих из плена — часть масштабной деятельности омбудсмена по поддержке участников специальной военной операции и их семей. В 2025 году к Наталье Епихиной поступило 5 461 обращение от 8 197 человек — это на 48,55 % больше, чем годом ранее. Из них 1 766 обращений поступили непосредственно от участников СВО и их близких.

Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано 1 710 обращений, связанных с СВО, что уже более чем вдвое превышало показатели 2023 года.

В 2024 году из 779 освобождённых из плена участников СВО четверо были уроженцами Рязанской области. При этом, по данным на конец прошлого года, украинская сторона продолжала удерживать 27 рязанцев.

Принятые меры и активная работа омбудсмена позволили существенно увеличить число возвращённых из плена земляков в 2025 году. Власти региона подчёркивают, что поддержка семей участников СВО и работа по их защите остаются приоритетными направлениями деятельности.