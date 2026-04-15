Рязанские власти не знают, куда сдавать старые шины

Министерство природных ресурсов Рязанской области прокомментировало ситуацию, связанную со сбором и утилизацией старых автомобильных шин. В ведомстве подчеркнули, что автопокрышки не входят в категорию твердых коммунальных отходов, поэтому у министерства нет информации о местах их накопления.

Представители Минприроды обратились за разъяснениями в другие ведомства и организации, но и там не смогли предоставить необходимые сведения. При этом складирование шин на контейнерных площадках строго запрещено, так как это влечет за собой административные штрафы.

Реклама

Росприроднадзор предоставил список организаций, имеющих лицензию на переработку отработанных шин, однако точность этих данных может быть ограничена из-за технических особенностей системы.

Экологические активисты с иронией отреагировали на ответ чиновников: «Шины – не ТКО, поэтому мы ничего не знаем. Спросили других – они тоже в неведении. Выбрасывать на помойку нельзя, а куда сдавать – список прилагается, но это не точно».

Таким образом, официальные пункты приема шин в регионе фактически существуют, но их функциональность требует дополнительной проверки.