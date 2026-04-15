В Рязанской области «Матери-героини» получат бесплатные земельные участки

В среду, 15 апреля, депутаты регионального парламента Рязанской области приняли закон, который устанавливает порядок и случаи предоставления бесплатных земельных участков женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Эта мера поддержки предусмотрена федеральным законодательством и направлена на дополнительную социальную защиту многодетных матерей.

Механизм предоставления участков

Новый порядок аналогичен действующему для Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров Ордена Славы и участников СВО. Женщины, получившие звание «Мать-героиня», смогут оформить в собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

Использовать землю можно будет для:

индивидуального жилищного строительства,

ведения личного подсобного хозяйства,

садоводства или огородничества.

Размеры земельных участков

Закон также чётко регламентирует предельные размеры предоставляемых участков:

— минимальный размер – 0,08 га в границах городских населенных пунктов, 0,25 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий;

— максимальный размер – 0,25 га в границах городских населенных пунктов, 0,42 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий.