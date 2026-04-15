Под завалами порохового завода в Казани найдено тело мужчины, власти рассказали о последствиях пожара

14 апреля на Казанском пороховом заводе произошёл крупный пожар, который привёл к частичному обрушению конструкций и стал причиной гибели одного человека. Инцидент сопровождался громким хлопком и ударной волной, которые ощутили жители Кировского района Казани.

Хронология событий

Около 18:00 по местному времени на территории завода началось возгорание. Жители близлежащих районов сообщили о громком хлопке и сильной волне, в результате чего в квартирах с открытыми окнами поднялись шторы, а стены задрожали.

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что ударная волна была вызвана срабатыванием штатной системы сброса давления, которая активируется автоматически для предотвращения более серьёзных повреждений оборудования или взрыва.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Пожар был локализован, а власти подтвердили, что происшествие носит техногенный характер.

Последствия ЧП

В результате инцидента пострадали два сотрудника предприятия. Одну из пострадавших — женщину — с ожогами и травмами госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, где она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший был направлен в Городскую клиническую больницу № 7, его жизни ничего не угрожает.

В ночь на 15 апреля из-под завалов извлекли мужчину, который скончался от полученных травм.

В зоне происшествия частично обрушились строительные конструкции. Несмотря на это, предприятие продолжило свою работу.

Расследование

По факту происшествия региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Прокуратура Татарстана взяла ход расследования под контроль. По итогам осмотра места происшествия будет решён вопрос о назначении судебных экспертиз.

На данный момент власти продолжают работу по ликвидации последствий и расследованию причин произошедшего.

По материалам Инказан.ру