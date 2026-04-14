В Казани на старейшем пороховом заводе России произошёл пожар, есть пострадавшие

Во вторник, 14 апреля, на территории Казанского порохового завода произошло серьёзное возгорание, которое привело к частичному обрушению строительных конструкций. Сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

По предварительным данным, причиной инцидента стал техногенный фактор. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий пожара и оказанию помощи пострадавшим.

«В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие», — говорится в официальном сообщении.

Несмотря на серьёзность происшествия, власти региона заверяют, что ситуация находится под контролем. В пресс-службе главы Татарстана особо подчеркнули, что технологический процесс производства на предприятии не остановлен.

«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — заявили в ведомстве.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Казанский пороховой завод является одним из старейших и стратегически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Завод специализируется на выпуске широкого спектра продукции: от всех марок пироксилиновых порохов и зарядов для вооружения до охотничьих и спортивных порохов, а также нитроцеллюлозы, лаков, клеёв и лакокрасочных материалов.