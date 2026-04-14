На трассе М5 «Урал» в Пензенской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли в жестком ДТП на трассе М5 «Урал» в Пензенской области. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Прокуратура уже начала проверку — предстоит понять, почему произошла трагедия.

Авария произошла 14 апреля около 18 часов на 767-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2112» выехала на встречную полосу. В этот момент навстречу двигался «КАМАЗ». Удар оказался лобовым.

Женщина за рулем легкового автомобиля и трое несовершеннолетних пассажиров получили смертельные травмы. 

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Евгений Новиков. Как пояснили в надзорном ведомстве, задача — проконтролировать работу всех служб и дать оценку произошедшему.

Прокуратура Кузнецкого района уже начала проверку. Специалисты изучат, как соблюдались правила дорожного движения, что могло привести к выезду на встречную полосу и были ли сопутствующие факторы. Речь идет не только о действиях водителя. Проверят состояние дороги, организацию движения и другие возможные причины.

В Казани на старейшем пороховом заводе России произошёл пожар, есть пострадавшие
Директор крематория рассказал, почему православные всё чаще выбирают кремацию и что об этом говорит РПЦ

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.
Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...

В столичном регионе на выходных ожидается резкое снижение температуры

В Москве и области на выходных резко изменится погода: тепло уйдет, придут дожди и похолодание. Синоптики предупреждают о возможных заморозках — особенно ночью.
В Кузбассе продолжают искать Героя России Алексея Асылханова

Участник специальной военной операции, Герой России Алексей Асылханов пропал в небольшом кузбасском городе Юрга 3 апреля — и до сих пор не найден. Его беременная жена обратилась в полицию, к поискам подключились СК и волонтёры, а дело взял на личный контроль Александр Бастрыкин.
«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.
Экс-спасатель назвал новую версию гибели семьи Усольцевых

28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье пропала семья из трёх человек — Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы. Поиски до сих пор не дали результата. Бывший альпинист и экс-спасатель Юрий Раилко выдвинул несколько версий произошедшего — и ни одна из них не сулит хорошего исхода.
В Касимове при поддержке РНПК прошел межрегиональный краеведческий слет волонтеров

Школьники из трёх регионов четыре дня изучали историю России в Касимове — городе, где русская и татарская культуры живут бок о бок уже шесть веков. Слёт прошёл при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании.
С 20 апреля на НТВ стартует второй сезон исторического детектива «Высшая мера»

В новых сериях Егор Таболин столкнётся с серией загадочных убийств: преступник забирает не только жизни, но и антикварные произведения искусства. Егору предстоит выяснить, кто стоит за этими злодеяниями и наказать виновных. Главные роли исполнили Александр Бухаров, Александр Сирин, Андрей Багиров и Вера Шпак.
На трассе в Касимовском округе произошло смертельное ДТП

Ночью 14 апреля на региональной трассе в Рязанской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель не удержал машину на дороге и погиб. Его четверо пассажиров оказались в больнице.
Песков: работа интернета в РФ наладится, когда не будет нужды в мерах безопасности

Кремль признал, что сбои в работе интернета доставляют неудобства миллионам россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять: ждать нормализации придётся ровно столько, сколько будут действовать основания для принятых мер.

