На трассе М5 «Урал» в Пензенской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли в жестком ДТП на трассе М5 «Урал» в Пензенской области. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Прокуратура уже начала проверку — предстоит понять, почему произошла трагедия.

Авария произошла 14 апреля около 18 часов на 767-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2112» выехала на встречную полосу. В этот момент навстречу двигался «КАМАЗ». Удар оказался лобовым.

Женщина за рулем легкового автомобиля и трое несовершеннолетних пассажиров получили смертельные травмы.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Евгений Новиков. Как пояснили в надзорном ведомстве, задача — проконтролировать работу всех служб и дать оценку произошедшему.

Прокуратура Кузнецкого района уже начала проверку. Специалисты изучат, как соблюдались правила дорожного движения, что могло привести к выезду на встречную полосу и были ли сопутствующие факторы. Речь идет не только о действиях водителя. Проверят состояние дороги, организацию движения и другие возможные причины.