Директор крематория рассказал, почему православные всё чаще выбирают кремацию и что об этом говорит РПЦ

Анастасия Мериакри
В России кремацию выбирают люди разных вероисповеданий, включая православных христиан. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора нижегородского крематория Владимира Ворошухи.

По его словам, статистика по Нижнему Новгороду показывает, что большинство клиентов крематория — православные.

«У нас в среднем в день проходит семь-восемь процессий в траурных залах, примерно на шести из них проводятся отпевания священником нижегородской епархии. То есть примерно две трети умерших — это православные», — отметил он.

Реклама

Ворошуха подчеркнул, что решение о способе погребения зависит не столько от религиозных убеждений или национальности, сколько от бытовых и практических причин. Климатические условия играют в этом вопросе не последнюю роль.

«Например, в Нижнем Новгороде в январе-феврале температура может быть минус 20 градусов, на кладбище сугробы, не пройти к могиле, да ее и выкопать сложно. Совсем другое дело обратиться в крематорий. <…> Зимой проходит кремация, а прах забирают после Пасхи, когда сугробы растаяли и земля подсохла и можно спокойно урну захоронить. Кто-то сразу забирает после кремации и урну с прахом дома хранит до весны», — пояснил собеседник агентства.

Стоит отметить, что позиция Русской православной церкви по этому вопросу была официально сформулирована в 2015 году. Архиерейский собор РПЦ утвердил документ, согласно которому церковь считает нормой погребение умерших в земле. При этом кремация не одобряется, но допускается как вынужденная мера. Церковь не отказывает в отпевании усопших, чьё тело было кремировано.

