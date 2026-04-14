Директор крематория рассказал, почему православные всё чаще выбирают кремацию и что об этом говорит РПЦ

В России кремацию выбирают люди разных вероисповеданий, включая православных христиан. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора нижегородского крематория Владимира Ворошухи.
По его словам, статистика по Нижнему Новгороду показывает, что большинство клиентов крематория — православные.
Ворошуха подчеркнул, что решение о способе погребения зависит не столько от религиозных убеждений или национальности, сколько от бытовых и практических причин. Климатические условия играют в этом вопросе не последнюю роль.
Стоит отметить, что позиция Русской православной церкви по этому вопросу была официально сформулирована в 2015 году. Архиерейский собор РПЦ утвердил документ, согласно которому церковь считает нормой погребение умерших в земле. При этом кремация не одобряется, но допускается как вынужденная мера. Церковь не отказывает в отпевании усопших, чьё тело было кремировано.