Рязанский учёный Алексей Водорезов обсудил географические особенности Сибири с Дробышевским

В Национальном центре 14 апреля состоялось открытие просветительского проекта «Беседы со Станиславом Дробышевским», приуроченного к выставке «Уроки географии». В рамках первой встречи гости обсудили историю народов Сибири, их миграции и последние открытия в области антропологии. Первым гостем цикла стал рязанский учёный, кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С. А. Есенина Алексей Водорезов.
Археологические открытия
Особое внимание было уделено Денисовой пещере на Алтае — уникальному памятнику, где обнаружены следы сразу трёх ветвей человечества: неандертальцев, денисовцев и сапиенсов. Как отметил антрополог, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, основатель движения «Проекты Дробышевского» Станислав Дробышевский, несмотря на плохую сохранность костей, ДНК в пещере сохраняется превосходно, что позволяет делать важные научные открытия.
Роль географии в формировании народов
Алексей Водорезов подчеркнул, что Сибирь — это не однородная территория, а регион с огромным разнообразием ландшафтов и климатических зон. Именно это разнообразие стало причиной формирования множества уникальных народов со своими традициями и обычаями.
«Беседы со Станиславом Дробышевским» — это авторский просветительский проект Национального центра, направленный на популяризацию науки и расширение кругозора широкой аудитории.