Фото: Национальный центр «Россия»
Общество

Рязанский учёный Алексей Водорезов обсудил географические особенности Сибири с Дробышевским

Анастасия Мериакри
В Национальном центре 14 апреля состоялось открытие просветительского проекта «Беседы со Станиславом Дробышевским», приуроченного к выставке «Уроки географии». В рамках первой встречи гости обсудили историю народов Сибири, их миграции и последние открытия в области антропологии. Первым гостем цикла стал рязанский учёный, кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С. А. Есенина Алексей Водорезов.

Археологические открытия

Особое внимание было уделено Денисовой пещере на Алтае — уникальному памятнику, где обнаружены следы сразу трёх ветвей человечества: неандертальцев, денисовцев и сапиенсов. Как отметил антрополог, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, основатель движения «Проекты Дробышевского» Станислав Дробышевский, несмотря на плохую сохранность костей, ДНК в пещере сохраняется превосходно, что позволяет делать важные научные открытия.

«Средний палеолит — это творение неандертальцев, но, как выяснилось недавно, еще и денисовцев, впервые найденных на Алтае. В Денисовой пещере есть останки всех трех групп: и неандертальцев, и денисовцев, и сапиенсов — древних и современных. Не зря антрополог Марина Борисовна Медникова назвала ее «пещерой всех людей». Особенность пещеры в том, что, хотя сохранность костей плохая, ДНК сохраняется превосходно — ее находят в мельчайших костных фрагментах и даже в грунте. Пробы земли дали огромное количество генетического материала», — сказал Станислав Дробышевский.

Роль географии в формировании народов

Алексей Водорезов подчеркнул, что Сибирь — это не однородная территория, а регион с огромным разнообразием ландшафтов и климатических зон. Именно это разнообразие стало причиной формирования множества уникальных народов со своими традициями и обычаями.

«Сибирь — это невообразимо гигантская территория и безграничные расстояния. Изучая географию, мы обычно знаем что-то о европейской части России более-менее в деталях. Но как только люди переваливают за Урал, то расстояние вырастает до бескрайней степени, и кажется, что все там одинаково и однородно. Но нет: Западная Сибирь плоская, Средняя приподнята высоко в поднебесье, а горы Южной Сибири похожи на чересполосицу горных хребтов и межгорных котловин. У животных и растений в таких вот условиях изоляции и разнообразия происходит видообразование, а у людей — формирование разных народов, традиции и обычаи которых связаны с рельефом и климатом конкретных территорий», — объяснил Алексей Водорезов.

«Беседы со Станиславом Дробышевским» — это авторский просветительский проект Национального центра, направленный на популяризацию науки и расширение кругозора широкой аудитории. Полную запись встречи можно посмотреть здесь.

