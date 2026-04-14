В Москве и области на выходных резко изменится погода: тепло уйдет, придут дожди и похолодание. Синоптики предупреждают о возможных заморозках — особенно ночью.

Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, заметное снижение температуры начнется уже в субботу, 18 апреля. Днем ожидается затяжной дождь, воздух прогреется лишь до плюс 7–9 градусов. Для сравнения: в пятницу в регионе будет до плюс 14–16.

Похолодание продолжится. В воскресенье и понедельник дневная температура опустится до плюс 6–7 градусов. Ночью по области возможны заморозки — температура может опускаться ниже нуля.

Как пояснил синоптик, именно выходные станут переломными: после относительно теплых дней в столичный регион придет холодный период с осадками и ночным минусом.