Бастрыкин вновь потребовал доложить о расследования отравления посетителей кафе в Рязани

Житель Рязани обратился в Информационный центр СК России с жалобой на итоги расследования массового отравления в одном из городских кафе. В декабре 2023 года мужчина почувствовал резкое недомогание после визита в заведение. Позже выяснилось: в тот же день ещё восемь человек оказались в больнице с кишечной инфекцией при схожих обстоятельствах.

Уголовное дело расследовалось в следственном управлении СК по Рязанской области. Его прекратили. Никто к ответственности привлечён не был. Именно это и стало поводом для обращения гражданина на федеральный уровень.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского СУ Олегу Васильеву представить развёрнутый доклад: по каким основаниям закрыто дело и к каким выводам пришли следователи.

Ранее ситуация уже попадала в поле зрения ведомства, Бастрыкин запрашивал по ней информацию прежде — сначала в июле 2024 года, затем в апреле 2025-го. Речь идёт о кафе «Ёлки» на улице Почтовой. Теперь вопрос встал повторно.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.