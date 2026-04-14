Фото: Изображение от wirestock на Freepik
Опубликовано расписание автобусов на сап-заплыв «Рязанское море»

В субботу, 18 апреля, в Рязани состоится открытие сезона сапбординга — фестиваль «Рязанское море» (18+). В связи с изменением места проведения на Борковский затон организаторы опубликовали расписание бесплатного трансфера для участников.

Как добраться до старта

От входной группы «Лесопарка» до точки сбора на Борковском затоне будут курсировать специальные автобусы, которые организаторы называют «сухопутными комфортабельными яхтами».

  • Утром (к старту мероприятия): с 9:00 до 11:30 автобусы отправляются каждые полчаса.
  • Вечером (обратно в город): первый рейс в 14:00, затем с 16:00 до 18:00 транспорт ходит с той же периодичностью — каждые 30 минут.

Проезд для всех участников сап-фестиваля будет бесплатным. Однако стоит учесть, что вместимость одного автобуса ограничена — всего 20 мест. Поэтому рекомендуется не затягивать с прибытием на остановку.

Изменение локации и масштаб события

Организаторы приняли решение перенести место проведения из Лесопарка на Борковский затон. По данным Центра развития креативных индустрий, интерес к событию огромный: уже подано около 1200 заявок.

«Просим каждого отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. Мы очень ценим, что столько людей проявили интерес к проекту и сделаем все необходимое, чтобы фестиваль подарил вам море приятных воспоминаний и ярких впечатлений», — обратились к гостям организаторы.

Фестиваль позиционируется как главное весеннее событие для любителей сапбординга в регионе. Точка-ориентир для сбора участников указана в официальной публикации.

