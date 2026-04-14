Рязанская область неэффективно использовала бюджетные средства на расселение аварийного жилья

Счётная палата Российской Федерации опубликовала отчёт, в котором указала на неэффективное расходование бюджетных средств, выделенных на расселение граждан из аварийного жилья. По данным аудиторов, на 1 декабря 2025 года 32 региона, включая Рязанскую область, не выполнили установленные показатели. В этих субъектах остаётся нерасселённым 14,5% от общего объёма аварийного жилья по стране. Об этом пишут «Известия».

Ключевые выводы аудита

В отчёте отмечается, что с 2019 по 2025 годы регионы и муниципалитеты не всегда рационально использовали выделенные средства. Общая площадь оставшегося аварийного жилья в «отстающих» регионах составляет 726,6 тыс. кв. м. Помимо Рязанской области, в список попали Смоленская, Белгородская, Тверская, Томская области, а также ряд других субъектов РФ.

Аудиторы подчёркивают: самым экономичным и быстрым способом расселения является выплата денежного возмещения гражданам за изымаемое жильё. Этот механизм позволяет переселить людей в среднем за месяц, однако он был применён только для 34,4% аварийного фонда. При этом стоимость квадратного метра при выплате возмещения в Рязанской области была одной из самых низких в стране — 22,1 тыс. рублей.

Проблемы и рекомендации

Счётная палата выявила, что в ряде регионов власти не выполнили обязательства по софинансированию программ из собственных бюджетов. В некоторых случаях доля региональных средств составила менее 10% от запланированного объёма. Аудиторы направили в правительство рекомендации: ужесточить контроль, предусмотреть возврат финансовой поддержки при срыве сроков и шире применять механизм государственных жилищных сертификатов.

«Программа расселения имеет исторические корни и связана с невыполненными обязательствами по содержанию жилого фонда, сформированного еще в советский период. На текущем этапе расселяются преимущественно малоэтажные дома, однако в дальнейшем программа затронет более массовую застройку, в частности, хрущевки. Это значительно увеличит нагрузку на бюджетную систему», — отмечают эксперты.

Голос жителей

Проблема остаётся острой для граждан по всей стране. Жители аварийных домов из разных регионов регулярно обращаются в СМИ и Следственный комитет с жалобами на бездействие властей, ветхость жилья и угрозы для жизни. В отчёте приводятся примеры из Тюменской, Смоленской и Архангельской областей, где люди годами ждут переселения.

В Рязанской области вопрос эффективного использования средств и ускорения расселения остаётся на контроле у надзорных органов. Исполнение предписаний по устранению нарушений будет отслеживаться.