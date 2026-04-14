Фото: freepik.com/
Общество

Рязанская область неэффективно использовала бюджетные средства на расселение аварийного жилья

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Счётная палата Российской Федерации опубликовала отчёт, в котором указала на неэффективное расходование бюджетных средств, выделенных на расселение граждан из аварийного жилья. По данным аудиторов, на 1 декабря 2025 года 32 региона, включая Рязанскую область, не выполнили установленные показатели. В этих субъектах остаётся нерасселённым 14,5% от общего объёма аварийного жилья по стране. Об этом пишут «Известия».

Ключевые выводы аудита

В отчёте отмечается, что с 2019 по 2025 годы регионы и муниципалитеты не всегда рационально использовали выделенные средства. Общая площадь оставшегося аварийного жилья в «отстающих» регионах составляет 726,6 тыс. кв. м. Помимо Рязанской области, в список попали Смоленская, Белгородская, Тверская, Томская области, а также ряд других субъектов РФ.

Реклама

Аудиторы подчёркивают: самым экономичным и быстрым способом расселения является выплата денежного возмещения гражданам за изымаемое жильё. Этот механизм позволяет переселить людей в среднем за месяц, однако он был применён только для 34,4% аварийного фонда. При этом стоимость квадратного метра при выплате возмещения в Рязанской области была одной из самых низких в стране — 22,1 тыс. рублей.

Проблемы и рекомендации

Счётная палата выявила, что в ряде регионов власти не выполнили обязательства по софинансированию программ из собственных бюджетов. В некоторых случаях доля региональных средств составила менее 10% от запланированного объёма. Аудиторы направили в правительство рекомендации: ужесточить контроль, предусмотреть возврат финансовой поддержки при срыве сроков и шире применять механизм государственных жилищных сертификатов.

«Программа расселения имеет исторические корни и связана с невыполненными обязательствами по содержанию жилого фонда, сформированного еще в советский период. На текущем этапе расселяются преимущественно малоэтажные дома, однако в дальнейшем программа затронет более массовую застройку, в частности, хрущевки. Это значительно увеличит нагрузку на бюджетную систему», — отмечают эксперты.

Голос жителей

Проблема остаётся острой для граждан по всей стране. Жители аварийных домов из разных регионов регулярно обращаются в СМИ и Следственный комитет с жалобами на бездействие властей, ветхость жилья и угрозы для жизни. В отчёте приводятся примеры из Тюменской, Смоленской и Архангельской областей, где люди годами ждут переселения.

В Рязанской области вопрос эффективного использования средств и ускорения расселения остаётся на контроле у надзорных органов. Исполнение предписаний по устранению нарушений будет отслеживаться.

Предыдущая статья
В Кузбассе продолжают искать Героя России Алексея Асылханова
Следующая статья
Опубликовано расписание автобусов на сап-заплыв «Рязанское море»

Популярные материалы

Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...

Темы

Культура и события

Опубликовано расписание автобусов на сап-заплыв «Рязанское море»

От входной группы «Лесопарка» до точки сбора на Борковском затоне будут курсировать специальные автобусы, которые организаторы называют «сухопутными комфортабельными яхтами».
Общество

В Рязанской области на убойном пункте нашли «букет» нарушений, угрожающих здоровью людей

Инспекторы пришли с проверкой, чтобы убедиться в безопасности продукции, но то, что они увидели, заставило их составить протокол. Проверка вскрыла целый букет нарушений, которые ставят под угрозу здоровье покупателе
Экология, природа, животные

В Рязанских лесах грибники собирают сморчки корзинами

В Сараевском округе Рязанской области начался настоящий грибной сезон. Местные жители с удовольствием отправляются в леса за сморчками, которые в этом году уродились особенно обильно.
Общество

В Рязанской области открылся первый детский культурно-просветительский центр

В центре ребята смогут не только читать книги, но и знакомиться с богатой культурой и традициями России, получать новые знания, развивать творческие способности и находить единомышленников. Пространство оснащено современным оборудованием.
Интересное

Тамара Глоба пообещала финансовый успех четырем знакам зодиака в апреле

Апрель 2026 года, по прогнозу известного российского астролога Тамары Глобы, станет периодом финансового подъёма для ряда знаков зодиака. Астролог выделяет Тельца, Овна, Близнецов и Козерога — именно им звёзды обещают новые возможности, выгодные предложения и неожиданные денежные поступления.
Общество

РПЦ призвала к раскаянию девушку, сделавшую кальян из кулича

Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к девушке, которая использовала пасхальный кулич для кальяна, с призывом принести извинения перед верующими и проявить деятельное раскаяние. Об этом сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Транспорт и дороги

В Кадомском районе фура продавила дорогу, прокуратура внесла представление

Жители выразили возмущение состоянием дороги, отметив, что тяжёлые грузовики не только разрушают асфальт, но уже начали продавливать и грунтовое полотно. Вопрос «Кто будет отвечать за повреждённую дорогу?» стал для местных жителей особенно актуальным.
Транспорт и дороги

Суд обязал отремонтировать участок трассы «Шацк — Касимов» после жалоб жителей

Основанием для судебного разбирательства стало коллективное обращение жителей, которые пожаловались на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на участке трассы «Шацк — Касимов», а именно — на подъезде к селу Гавриловское.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье