В Кузбассе продолжают искать Героя России Алексея Асылханова

Алексей Самохин
Участник специальной военной операции, Герой России Алексей Асылханов пропал в небольшом кузбасском городе Юрга 3 апреля — и до сих пор не найден. Его беременная жена обратилась в полицию, к поискам подключились СК и волонтёры, а дело взял на личный контроль Александр Бастрыкин. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве, однако эксперты не исключают и других версий — от несчастного случая до вербовки.

В Кемеровской области продолжаются поиски Героя России Алексея Асылханова. Ветеран специальной военной операции пропал в Юрге 3 апреля средь бела дня, при невыясненных обстоятельствах.

Его жена Валерия рассказала корреспонденту NEWS.ru, что муж до сих пор не найден. По её словам, полицейские установили: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в день исчезновения Асылханов сел в машину и поздоровался с водителем. Марку и номер автомобиля опознать не удалось, дальнейший маршрут — тоже.

Семья живёт в спальном районе Юрги, на улице Фестивальной. Алексей работал преподавателем ОБЗР в техникуме агротехнологий и сервиса. Утром 3 апреля он не поехал на работу, а в четыре часа дня вышел из дома и больше не появился ни в техникуме, ни на связи. 

«Мы ждём ребёнка, я беременна. Алексей не мог уйти в такой важный момент», — подчеркнула Валерия.

К поискам подключились сотрудники Следственного комитета и волонтёры отряда «ЛизаАлерт». Они осматривают территорию и опрашивают местных жителей. Согласно ориентировке УМВД Кемеровской области, Асылханов выглядит на 20–25 лет, рост 175 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза, протез правой ноги. При себе имел чёрную кожаную кепку и пакет.

8 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого после пропажи ветерана. Спустя пять дней пресс-служба СУ СК по Кузбассу сообщила NEWS.ru: дело расследуется по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Между тем следователи и общественники рассматривают несколько версий произошедшего. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв не исключает несчастного случая или резкого ухудшения здоровья, однако обращает внимание и на другое: «Нельзя исключать версию, связанную с его службой, в том числе с противоправными действиями со стороны врага». По словам юриста, преступления против участников СВО приобретают системный характер, а целями становятся не только выплаты военным, но и они сами.

Схожую озабоченность высказала сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина. По её данным, ветеранов нередко перехватывают в отпуске — чтобы переоформить причитающиеся им выплаты или завербовать под предлогом выгодного контракта. Вместе с тем она считает наиболее вероятной версией несчастный случай, а также предлагает проверить, не подписал ли Асылханов повторный контракт с Минобороны. 

«Многие бойцы, вернувшись из зоны СВО, не могут найти себя в мирной жизни», — пояснила Файрушина.

Алексей Асылханов стал Героем России в 2024 году. Согласно данным Telegram-канала Минобороны, в боях под Артемовском он корректировал огонь артиллерии с беспилотника: за три дня были уничтожены 15 танков, 50 бронированных машин и более 400 военнослужащих противника. Тогда же, в феврале того года, во время боевого задания он лишился ноги. Помимо звания Героя России, ветеран был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые отличия» — лично из рук президента Владимира Путина.

