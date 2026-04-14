«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

Алексей Самохин
В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области. По данным губернатора региона Игоря Артамонова, один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 97 украинских БПЛА самолётного типа над территорией страны.

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru пояснил маршрут проникновения беспилотников. По его словам, дроны, летящие в сторону Липецкой и Воронежской областей, проходят между Донецком и Луганском — через линию соприкосновения в районе Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации. Именно там обстановка позволяет замаскировать пролёт: идут маневренные бои, в воздухе работает множество тактических беспилотников, и под этот «шум» незамеченными проскальзывают аппараты средней и большой дальности.

Генерал также допустил, что операторы использовали данные спутниковой разведки. Несмотря на официальные заявления ряда западных стран об ограничении разведывательной поддержки, информация от американских систем через Германию, Польшу и другие страны НАТО всё равно поступает к украинским военным — пусть и с задержкой. Это даёт возможность сопровождать дроны на дальних маршрутах в режиме реального времени.

Выбор жилых кварталов в качестве целей Попов объяснил их уязвимостью: в отличие от объектов оборонно-промышленного комплекса, они значительно хуже защищены средствами ПВО. Помимо этого, генерал не исключил, что отдельные аппараты могли запускаться непосредственно с российской территории. «Предателей хватает, не нужно этого исключать», — подчеркнул он, оговорившись, что применительно к Липецкой и Воронежской областям противник всё же чаще действует со своей стороны фронта.

