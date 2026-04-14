Фото: группа «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте
Экология, природа, животные

В Рязанских лесах грибники собирают сморчки корзинами

Анастасия Мериакри
В Сараевском округе Рязанской области начался настоящий грибной сезон. Местные жители с удовольствием отправляются в леса за сморчками, которые в этом году уродились особенно обильно.

Василий Гусев, опытный грибник из села Борец, поделился своим успехом с издательством «Пресса»:

«Вчера за три часа собрал целую корзину, в ней два с половиной ведра. Грибова в этом году много, просто надо знать место. ».

Сморчки предпочитают смешанные леса и хорошо освещённые участки. По словам Гусева, весенние грибы очень вкусные, но требуют обязательной термической обработки.

«Весенние грибы очень вкусные нельзя, но их ни в коем случае нельзя пробовать сырыми. Они требуют теплой обработки. Сначала их отвариваем, затем жарим на сковородке со сметаной и луком», — отмечает Василий Гусев.

Советуем всем любителям «тихой охоты» не терять времени и отправляться в лес, пока сезон сморчков в самом разгаре.

В дополнение к Сараевскому району, сморчки в большом количестве собирают в Касимовском, Кораблинском, Клепиковском, Шиловском, Чучковском и Сасовском округах. Жители этих районов публикуют фотографии своих находок в сообществе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.

