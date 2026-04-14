В Рязанских лесах грибники собирают сморчки корзинами

В Сараевском округе Рязанской области начался настоящий грибной сезон. Местные жители с удовольствием отправляются в леса за сморчками, которые в этом году уродились особенно обильно.
Василий Гусев, опытный грибник из села Борец, поделился своим успехом с издательством «Пресса»:
Сморчки предпочитают смешанные леса и хорошо освещённые участки. По словам Гусева, весенние грибы очень вкусные, но требуют обязательной термической обработки.
Советуем всем любителям «тихой охоты» не терять времени и отправляться в лес, пока сезон сморчков в самом разгаре.
В дополнение к Сараевскому району, сморчки в большом количестве собирают в Касимовском, Кораблинском, Клепиковском, Шиловском, Чучковском и Сасовском округах. Жители этих районов публикуют фотографии своих находок в сообществе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.