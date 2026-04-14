Фото из канала Павла Малкова в MAX
Общество

В Рязанской области открылся первый детский культурно-просветительский центр

Анастасия Мериакри
В Рязани, в «Улётной библиотеке» микрорайона Дягилево, торжественно открылся первый в регионе детский культурно-просветительский центр. Новое современное пространство создано специально для детей и подростков.

В центре ребята смогут не только читать книги, но и знакомиться с богатой культурой и традициями России, получать новые знания, развивать творческие способности и находить единомышленников. Пространство оснащено современным оборудованием и предназначено для проведения различных мероприятий, кружков и встреч.

«По запросам жителей создаём дополнительные возможности для детей и молодёжи. Такие центры будем открывать и дальше. В этом году они появятся ещё в библитеках Рязани, Сасова, Кадома, в Спасском и Сараевском округах, а также в Михайловском историческом музее», — подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков.

Открытие первого центра — это только начало масштабной работы по созданию современной инфраструктуры для досуга, образования и культурного развития подрастающего поколения в Рязанской области.

Предыдущая статья
Тамара Глоба пообещала финансовый успех четырем знакам зодиака в апреле

Популярные материалы

Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Темы

Интересное

Тамара Глоба пообещала финансовый успех четырем знакам зодиака в апреле

Апрель 2026 года, по прогнозу известного российского астролога Тамары Глобы, станет периодом финансового подъёма для ряда знаков зодиака. Астролог выделяет Тельца, Овна, Близнецов и Козерога — именно им звёзды обещают новые возможности, выгодные предложения и неожиданные денежные поступления.
Общество

РПЦ призвала к раскаянию девушку, сделавшую кальян из кулича

Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к девушке, которая использовала пасхальный кулич для кальяна, с призывом принести извинения перед верующими и проявить деятельное раскаяние. Об этом сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Транспорт и дороги

В Кадомском районе фура продавила дорогу, прокуратура внесла представление

Жители выразили возмущение состоянием дороги, отметив, что тяжёлые грузовики не только разрушают асфальт, но уже начали продавливать и грунтовое полотно. Вопрос «Кто будет отвечать за повреждённую дорогу?» стал для местных жителей особенно актуальным.
Транспорт и дороги

Суд обязал отремонтировать участок трассы «Шацк — Касимов» после жалоб жителей

Основанием для судебного разбирательства стало коллективное обращение жителей, которые пожаловались на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на участке трассы «Шацк — Касимов», а именно — на подъезде к селу Гавриловское.
Интересное

День новых начинаний и проверки на прочность: гороскоп на 15 апреля для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на среду, 15 апреля, обещает насыщенный и разноплановый день. Начало суток будет особенно удачным для решения задач, которые в последнее время не двигались с места. В этот период проще найти общий язык с окружающими, а даже самые непримиримые оппоненты могут пересмотреть свои взгляды.
Происшествия

В Рязани у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль и назначили 300 часов работ

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в октябре 2025 года обвиняемый, уже имевший административное наказание за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде.
Общество

Рязанец отсудил у дорожников 90 тысяч рублей за ремонт авто, повреждённого из-за ямы

Инцидент произошёл в Сасовском районе на федеральной трассе М-5 «Урал». Автомобиль истца двигался в сторону деревни Шафторка и совершил наезд на крупную выбоину. Её размеры составили: 1 метр в длину, 64 см в ширину и 10 см в глубину.
Общество

В Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

В Рязанской области сегодня, 14 апреля, в 16:27 произошло технологическое нарушение, в результате чего было отключено электроснабжение ряда улиц.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье