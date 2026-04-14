В Рязанской области открылся первый детский культурно-просветительский центр

В Рязани, в «Улётной библиотеке» микрорайона Дягилево, торжественно открылся первый в регионе детский культурно-просветительский центр. Новое современное пространство создано специально для детей и подростков.
В центре ребята смогут не только читать книги, но и знакомиться с богатой культурой и традициями России, получать новые знания, развивать творческие способности и находить единомышленников. Пространство оснащено современным оборудованием и предназначено для проведения различных мероприятий, кружков и встреч.
Открытие первого центра — это только начало масштабной работы по созданию современной инфраструктуры для досуга, образования и культурного развития подрастающего поколения в Рязанской области.