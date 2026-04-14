В Рязанской области на убойном пункте нашли «букет» нарушений, угрожающих здоровью людей

В марте 2026 года Управление Россельхознадзора провело плановую проверку на одном из частных предприятий Ухоловского округа, где занимаются убоем скота. Инспекторы пришли с проверкой, чтобы убедиться в безопасности продукции, но то, что они увидели, заставило их составить протокол.

Проверка вскрыла целый букет нарушений, которые ставят под угрозу здоровье покупателей:

Риск для здоровья: продукция отправлялась на продажу без полного комплекса лабораторных исследований. Проще говоря, никто не мог гарантировать, что мясо безопасно для употребления в пищу.

продукция отправлялась на продажу без полного комплекса лабораторных исследований. Проще говоря, никто не мог гарантировать, что мясо безопасно для употребления в пищу. Игнорирование системы безопасности: на предприятии не соблюдались процедуры ХАССП (система анализа рисков и контроля критических точек), которые являются золотым стандартом безопасности в пищевой промышленности.

По результатам проверки в отношении предпринимателя были составлены административные материалы. Суд признал вину бизнесмена и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Кроме того, предпринимателю выдано предписание с требованием устранить все нарушения. Исполнение этого требования взято на строгий контроль.