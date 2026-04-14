Фото: Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям
Общество

В Рязанской области на убойном пункте нашли «букет» нарушений, угрожающих здоровью людей

Анастасия Мериакри
В марте 2026 года Управление Россельхознадзора провело плановую проверку на одном из частных предприятий Ухоловского округа, где занимаются убоем скота. Инспекторы пришли с проверкой, чтобы убедиться в безопасности продукции, но то, что они увидели, заставило их составить протокол.

Проверка вскрыла целый букет нарушений, которые ставят под угрозу здоровье покупателей:

  • Грязь и антисанитария: производственные помещения находились в неудовлетворительном состоянии и не соответствовали санитарным нормам.
  • Риск для здоровья: продукция отправлялась на продажу без полного комплекса лабораторных исследований. Проще говоря, никто не мог гарантировать, что мясо безопасно для употребления в пищу.
  • Игнорирование системы безопасности: на предприятии не соблюдались процедуры ХАССП (система анализа рисков и контроля критических точек), которые являются золотым стандартом безопасности в пищевой промышленности.

По результатам проверки в отношении предпринимателя были составлены административные материалы. Суд признал вину бизнесмена и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Кроме того, предпринимателю выдано предписание с требованием устранить все нарушения. Исполнение этого требования взято на строгий контроль.

Популярные материалы

Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...

Темы

Культура и события

Опубликовано расписание автобусов на сап-заплыв «Рязанское море»

От входной группы «Лесопарка» до точки сбора на Борковском затоне будут курсировать специальные автобусы, которые организаторы называют «сухопутными комфортабельными яхтами».
Общество

Рязанская область неэффективно использовала бюджетные средства на расселение аварийного жилья

Счётная палата Российской Федерации опубликовала отчёт, в котором указала на неэффективное расходование бюджетных средств, выделенных на расселение граждан из аварийного жилья. По данным аудиторов, на 1 декабря 2025 года 32 региона, включая Рязанскую область, не выполнили установленные показатели.
Экология, природа, животные

В Рязанских лесах грибники собирают сморчки корзинами

В Сараевском округе Рязанской области начался настоящий грибной сезон. Местные жители с удовольствием отправляются в леса за сморчками, которые в этом году уродились особенно обильно.
Общество

В Рязанской области открылся первый детский культурно-просветительский центр

В центре ребята смогут не только читать книги, но и знакомиться с богатой культурой и традициями России, получать новые знания, развивать творческие способности и находить единомышленников. Пространство оснащено современным оборудованием.
Интересное

Тамара Глоба пообещала финансовый успех четырем знакам зодиака в апреле

Апрель 2026 года, по прогнозу известного российского астролога Тамары Глобы, станет периодом финансового подъёма для ряда знаков зодиака. Астролог выделяет Тельца, Овна, Близнецов и Козерога — именно им звёзды обещают новые возможности, выгодные предложения и неожиданные денежные поступления.
Общество

РПЦ призвала к раскаянию девушку, сделавшую кальян из кулича

Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к девушке, которая использовала пасхальный кулич для кальяна, с призывом принести извинения перед верующими и проявить деятельное раскаяние. Об этом сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Транспорт и дороги

В Кадомском районе фура продавила дорогу, прокуратура внесла представление

Жители выразили возмущение состоянием дороги, отметив, что тяжёлые грузовики не только разрушают асфальт, но уже начали продавливать и грунтовое полотно. Вопрос «Кто будет отвечать за повреждённую дорогу?» стал для местных жителей особенно актуальным.
Транспорт и дороги

Суд обязал отремонтировать участок трассы «Шацк — Касимов» после жалоб жителей

Основанием для судебного разбирательства стало коллективное обращение жителей, которые пожаловались на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на участке трассы «Шацк — Касимов», а именно — на подъезде к селу Гавриловское.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье