SHOT: ВСУ впервые применили для атаки по России кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА 

Украинские беспилотники впервые вышли на боевой вылет с принципиально иной начинкой. После массированной атаки на Ленинградскую область российские специалисты обнаружили у сбитых дронов нетронутые боевые нагрузки. Именно это позволило установить: ВСУ перешли на американские кассетные артиллерийские снаряды M864. Об этом сообщает SHOT.

Что внутри

M864 — снаряд калибра 155 мм. Весит 50 кг. Внутри спрятаны 72 суббоеприпаса: 48 кумулятивных M42 и 24 кумулятивно-осколочных M46. Это уже не осколочно-фугасная боеголовка, которую раньше ставили на дроны FP-1 и «Лютый». Принципиально другое оружие с принципиально другой логикой поражения.

Вместе со снарядом идёт система машинного зрения Skynode S от американской компании Auterion. Она нужна для одного: если GPS-сигнал заглушён, беспилотник всё равно продолжает лететь к цели. То есть средства РЭБ против таких дронов работают хуже.

Откуда летели

Маршрут дронов, по данным СМИ, прошёл через воздушное пространство прибалтийских государств. Их правительства официально открыли небо для ударов по России. Этот коридор и использовали украинские операторы, отправив беспилотники в сторону Ленинградской области.

Атака на порт в регионе стала первым задокументированным случаем, когда M864 появился на борту украинского дрона дальнего следования. До этого кассетные снаряды такого типа на БПЛА не применялись, отмечает SHOT.