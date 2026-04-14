SHOT: ВСУ впервые применили для атаки по России кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА 

Алексей Самохин
Украинские беспилотники впервые вышли на боевой вылет с принципиально иной начинкой. После массированной атаки на Ленинградскую область российские специалисты обнаружили у сбитых дронов нетронутые боевые нагрузки. Именно это позволило установить: ВСУ перешли на американские кассетные артиллерийские снаряды M864. Об этом сообщает SHOT.

Что внутри

M864 — снаряд калибра 155 мм. Весит 50 кг. Внутри спрятаны 72 суббоеприпаса: 48 кумулятивных M42 и 24 кумулятивно-осколочных M46. Это уже не осколочно-фугасная боеголовка, которую раньше ставили на дроны FP-1 и «Лютый». Принципиально другое оружие с принципиально другой логикой поражения.

Вместе со снарядом идёт система машинного зрения Skynode S от американской компании Auterion. Она нужна для одного: если GPS-сигнал заглушён, беспилотник всё равно продолжает лететь к цели. То есть средства РЭБ против таких дронов работают хуже.

Откуда летели

Маршрут дронов, по данным СМИ, прошёл через воздушное пространство прибалтийских государств. Их правительства официально открыли небо для ударов по России. Этот коридор и использовали украинские операторы, отправив беспилотники в сторону Ленинградской области.

Атака на порт в регионе стала первым задокументированным случаем, когда M864 появился на борту украинского дрона дальнего следования. До этого кассетные снаряды такого типа на БПЛА не применялись, отмечает SHOT.

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Темы

Политика

Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Великом Бурлуке

В ночь на 13 апреля российские войска поразили военные объекты сразу в нескольких регионах Украины. Особого внимания заслуживают удары в Харьковской области, и прежде всего по посёлку Великий Бурлук, расположенному в двадцати километрах от российской границы. 
Происшествия

Уровень воды в реках Рязанской области на 14 апреля продолжает снижаться

Весеннее половодье в Рязанской области постепенно идёт на убыль — уровень воды в большинстве рек снижается, а затопленных участков становится меньше. Однако обстановка остаётся неоднородной: в районе Касимова Ока продолжает подниматься, шесть низководных мостов и восемь участков дорог всё ещё скрыты под водой, а восемь населённых пунктов отрезаны от большой земли. 
Общество

В Рязани отключили электричество в Дашково-Песочне

Во вторник, 14 апреля, в 10:27 в Рязани в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии на улицах: Новоселов, Советской Армии, Касимовское шоссе, Большая (Шереметьево-Песочня), Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок.
Общество

Квартиры с террасами от «Мармакс» — пространства для жизни и вдохновения 

Террасы в квартирах всегда были признаком эксклюзивной недвижимости — деталью, доступной единицам. Сегодня эти открытые пространства становятся главным трендом в жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса. Девелоперская компания «Мармакс» в своих проектах в Рязани превращает террасы из редкого бонуса в осознанную философию комфорта.
Транспорт и дороги

Участок дороги в Рязанской области отремонтировали после решения суда и вмешательства приставов

Региональный минтранс проигнорировал решение суда о ремонте трассы и поплатился штрафом. Угроза уголовной ответственности заставила чиновников взяться за разбитую дорогу.
Происшествия

Жёсткое ДТП случилось на трассе М-5 в Рязани, водитель госпитализирован

По предварительным данным, грузовик МАЗ под управлением 53-летнего водителя из Пронского района столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302, за рулём которого находился 24-летний житель Рязани. 
Общество

«Северная Компания» презентовала квартал «Бережно» в Рязани

26 марта на площадке «ПАНОРАМА» состоялась официальная презентация нового крупного проекта от «Северной Компании» — жилого квартала бизнес-класса «Бережно». Мероприятие посетили более 130 риелторов, экспертов рынка недвижимости, партнеров и друзей компании, блогеров и журналистов профильных СМИ. 
Новости России

Выжившего в Охотском море на дрейфующей лодке Пичугина приговорили к 3 годам принудительных работ и штрафу

Мужчина, который два месяца дрейфовал в Охотском море и потерял двух родственников, получил три года принудительных работ. Суд признал его виновным в их гибели.

