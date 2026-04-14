Культура и события

В Рязани пройдут парные заезды чемпионата ZDT RACING 2026

Олеся Чугунова
В ближайшие выходные, 18–19 апреля, на АСК «Атрон» состоится второй этап чемпионата ZDT RACING 2026. Это последняя возможность в этом сезоне увидеть захватывающие парные заезды в Рязани — следующий этап пройдёт только в сентябре.

Пилоты будут соревноваться на классической конфигурации трассы «под стену», а зрителей ждёт острая борьба за лидерство в чемпионате.

Реклама

Программа двух дней:

  • 18 апреля — квалификация, старт в 12:00.
  • 19 апреля — финальные парные заезды ТОП‑32, начало в 11:30.

Вход для зрителей свободный. В воскресенье, 19 апреля, будет курсировать бесплатный автобус от ТЦ «Барс» на Московском шоссе до трассы и обратно. Также организаторы обещают дрифт‑такси.

Судейскую бригаду этапа составят Денис Сорокопуд, Максим Галилейский и Олег Мельников.

Возрастное ограничение: 0+.

