В Рязани состоится выставка-поиск дома для собак и кошек

В Доме молодежи Рязанской области 18 апреля с 11:00 до 16:00 состоится выставка-пристройство бездомных животных «Пойдем домой». Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».

Вход для всех желающих абсолютно свободный. Гостей ждут знакомство с питомцами из приютов, ярмарка рукоделия, живое общение с волонтерами и возможность узнать, как поддержать проект. Посетители также смогут принять участие в творческих мастер-классах и благотворительной акции «Домики желаний». Приглашаются целые семьи — каждый сможет внести свой вклад в доброе дело.

Подробности по телефону: 8 903 640 7888.

Возрастное ограничение: 0+.

