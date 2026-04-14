Экс-спасатель назвал новую версию гибели семьи Усольцевых

28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье пропала семья из трёх человек — Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы. Поиски до сих пор не дали результата. Бывший альпинист и экс-спасатель Юрий Раилко выдвинул несколько версий произошедшего — и ни одна из них не сулит хорошего исхода.

Пропавшая 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье семья Усольцевых могла отравиться угарным газом. Такую версию в беседе с корреспондентом krsk.aif.ru высказал бывший альпинист и экс-спасатель Юрий Раилко.

Реклама

По его предположению, Сергей, Ирина и их дочь Арина, заблудившись в тайге, могли найти какое-то укрытие, развести огонь и погибнуть от продуктов горения.

«Спрятались от непогоды, гипотермия началась. Из-за резкого похолодания поднялся туман, ориентиров не было. Могли укрыться в какой-то нише, пытались что-то разжечь и отравились угарным газом. И так они все вместе лежат. Такой вариант хоть и маловероятен, но возможен, если они в каком-то герметичном, невентилируемом убежище были. Пещеры от того места, где они пропали, далеко. Если только это был какой-то глухой грот. Но опять же, была ли у них газовая горелка — большой вопрос», — поделился мыслями Раилко.

Ранее тот же источник допускал, что Усольцевы могли быть убиты браконьерами. Именно эта версия, по словам мужчины, лучше всего объясняет полное отсутствие следов семьи в тайге.

Нападение медведя Раилко считает маловероятным: хищник не атаковал бы троих сразу и непременно оставил бы следы своего присутствия. Не верит экс-спасатель и в то, что семья могла добраться до одной из лесных избушек: до ближайшей из них около десяти километров, а легко одетым людям в условиях резкого ухудшения погоды этот путь был бы практически непреодолим.