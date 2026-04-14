В Касимове при поддержке РНПК прошел межрегиональный краеведческий слет волонтеров

Школьники из трёх регионов четыре дня изучали историю России в Касимове — городе, где русская и татарская культуры живут бок о бок уже шесть веков. Слёт прошёл при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Межрегиональный краеведческий слёт «Такая разная Россия» собрал юных волонтёров из Калужской, Ярославской и Рязанской областей. Мероприятие прошло в Касимове и было приурочено к Году народного единства, объявленному Президентом РФ в 2026 году. Организатором выступила Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть».

Реклама

Касимов — не просто провинциальный городок на Оке. В XV–XVI веках он был одним из крупнейших мусульманских и татарских центров на Руси. Это место, где история буквально вписана в каждую улицу.

Школьники посетили историко-культурный музей-заповедник в доме купца Алянчикова, поднялись к древней Ханской мечети с минаретом XV–XVII веков, осмотрели мавзолей Шах-Али султана Текие. Средневековая архитектура, живые экскурсии, разговоры об этнографии и экологии — программа оказалась плотной и разнообразной.

Отдельным открытием для ребят стала поездка в соседний Гусь-Железный. В середине XVIII века этот поселок гремел на всю страну: братья-промышленники Баташевы выстроили здесь настоящую металлургическую империю — крупнейшую в тогдашней России. До наших дней сохранились усадебный дом с парком, фрагменты двухкилометровой крепостной стены и величественный Троицкий собор.

Поддержка молодёжных инициатив для РНПК — давняя традиция. С 2011 года компания сотрудничает с общественной экологической организацией «Хозяин Мещеры» рязанской школы №47. За это время вместе провели более 160 мероприятий по экологическому и патриотическому воспитанию.

Цель таких проектов — растить людей с активной жизненной позицией, которые знают и любят свою страну. Слёт в Касимове стал ещё одним шагом в этом направлении.