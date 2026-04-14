В Касимове при поддержке РНПК прошел межрегиональный краеведческий слет волонтеров

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Школьники из трёх регионов четыре дня изучали историю России в Касимове — городе, где русская и татарская культуры живут бок о бок уже шесть веков. Слёт прошёл при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Межрегиональный краеведческий слёт «Такая разная Россия» собрал юных волонтёров из Калужской, Ярославской и Рязанской областей. Мероприятие прошло в Касимове и было приурочено к Году народного единства, объявленному Президентом РФ в 2026 году. Организатором выступила Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть».

Касимов — не просто провинциальный городок на Оке. В XV–XVI веках он был одним из крупнейших мусульманских и татарских центров на Руси. Это место, где история буквально вписана в каждую улицу.

Школьники посетили историко-культурный музей-заповедник в доме купца Алянчикова, поднялись к древней Ханской мечети с минаретом XV–XVII веков, осмотрели мавзолей Шах-Али султана Текие. Средневековая архитектура, живые экскурсии, разговоры об этнографии и экологии — программа оказалась плотной и разнообразной.

Отдельным открытием для ребят стала поездка в соседний Гусь-Железный. В середине XVIII века этот поселок гремел на всю страну: братья-промышленники Баташевы выстроили здесь настоящую металлургическую империю — крупнейшую в тогдашней России. До наших дней сохранились усадебный дом с парком, фрагменты двухкилометровой крепостной стены и величественный Троицкий собор.

Поддержка молодёжных инициатив для РНПК — давняя традиция. С 2011 года компания сотрудничает с общественной экологической организацией «Хозяин Мещеры» рязанской школы №47. За это время вместе провели более 160 мероприятий по экологическому и патриотическому воспитанию.

Цель таких проектов — растить людей с активной жизненной позицией, которые знают и любят свою страну. Слёт в Касимове стал ещё одним шагом в этом направлении.

Экс-спасатель назвал новую версию гибели семьи Усольцевых

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...
Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Экс-спасатель назвал новую версию гибели семьи Усольцевых

28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье пропала семья из трёх человек — Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы. Поиски до сих пор не дали результата. Бывший альпинист и экс-спасатель Юрий Раилко выдвинул несколько версий произошедшего — и ни одна из них не сулит хорошего исхода.
С 20 апреля на НТВ стартует второй сезон исторического детектива «Высшая мера»

В новых сериях Егор Таболин столкнётся с серией загадочных убийств: преступник забирает не только жизни, но и антикварные произведения искусства. Егору предстоит выяснить, кто стоит за этими злодеяниями и наказать виновных. Главные роли исполнили Александр Бухаров, Александр Сирин, Андрей Багиров и Вера Шпак.
На трассе в Касимовском округе произошло смертельное ДТП

Ночью 14 апреля на региональной трассе в Рязанской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель не удержал машину на дороге и погиб. Его четверо пассажиров оказались в больнице.
Песков: работа интернета в РФ наладится, когда не будет нужды в мерах безопасности

Кремль признал, что сбои в работе интернета доставляют неудобства миллионам россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять: ждать нормализации придётся ровно столько, сколько будут действовать основания для принятых мер.
В Москве состоялась премьера фильма «Коммерсант» с Александром Петровым

13 апреля в кинозентре «Октябрь» прошла премьера фильма, где Александр Петров сыграл человека, потерявшего себя ради денег — и нашедшего себя за решёткой. «Коммерсант» выходит в прокат 23 апреля, и судя по реакции звёздного зала, споры о судьбе главного героя не утихнут ещё долго.
SHOT: Школьник запустил сигнальную ракету в одноклассницу в Санкт-Петербурге

По информации источника, восьмиклассница получила ожоги, девочку готовят к госпитализации. 
Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Великом Бурлуке

В ночь на 13 апреля российские войска поразили военные объекты сразу в нескольких регионах Украины. Особого внимания заслуживают удары в Харьковской области, и прежде всего по посёлку Великий Бурлук, расположенному в двадцати километрах от российской границы. 
Уровень воды в реках Рязанской области на 14 апреля продолжает снижаться

Весеннее половодье в Рязанской области постепенно идёт на убыль — уровень воды в большинстве рек снижается, а затопленных участков становится меньше. Однако обстановка остаётся неоднородной: в районе Касимова Ока продолжает подниматься, шесть низководных мостов и восемь участков дорог всё ещё скрыты под водой, а восемь населённых пунктов отрезаны от большой земли. 

