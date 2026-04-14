Депутаты Рязанской городской Думы проверили ход работ по благоустройству ЦПКиО

14 апреля депутаты Рязанской городской Думы совместно с активистами ТОС побывали в Центральном парке культуры и отдыха. Выездное заседание комитета по жилищно‑коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры было посвящено оценке прогресса работ по благоустройству территории.

С докладом о развитии парка выступили заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Мария Гермони и представители подрядной организации. Благоустройство ЦПКиО проходит поэтапно: от базовых работ по обустройству территории до формирования удобных и функциональных зон для отдыха горожан.

Одно из ключевых новшеств — игровое пространство для детей всех возрастов. На участке площадью 1 800 кв. м появится разноуровневая площадка с разнообразными элементами: игровыми конструкциями с водой и песком, горками, сюжетными игровыми модулями, большими качелями. Рядом с игровой зоной оборудуют: фуд‑корт, пункт проката спортивного инвентаря, современные санитарные модули. На текущий момент уже вырыт котлован, проложены коммуникации и система водоотведения. Дальнейшие планы по благоустройству включают:установку скамеек и светодиодных фонарей;монтаж декоративной подсветки деревьев и озеленение территории.

Сейчас завершается санитарная прочистка парка: специалисты удалили сорную поросль, а также сухие и больные деревья. Перед спилом каждое дерево обследовали и оформили соответствующее разрешение. Для защиты здоровых растений вокруг них установили специальные ограждения.

Безопасность посетителей тоже в приоритете. В парке внедрят: модернизированную систему видеонаблюдения с камерами, оснащёнными функцией биометрического распознавания лиц; систему оповещения и управления эвакуацией на случай ЧС.

Кроме того, в рамках благоустройства установят 138 светодиодных комплексов и декоративную подсветку, обустроят асфальтовый проезд с парковочными карманами вдоль улицы Братиславской — это облегчит доступ к парку на автомобиле, отремонтируют наружное ограждение территории.

«Благодаря столь масштабному благоустройству старый и всеми любимый парк станет современной зоной отдыха, отвечающей запросам горожан. Все этапы благоустройства будем держать на постоянном депутатском контроле», – сказал председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Сергей Дейнего.

Центральный парк культуры и отдыха — важная часть проекта «Рязань пешеходная», который реализуется в областном центре по поручению губернатора Павла Малкова.