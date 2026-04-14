Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов

Олеся Чугунова
На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков дал поручение активизировать информационно‑разъяснительную работу с населением в рамках кампании по набору в мобилизационный людской резерв. Эта кампания проходит в стране на основании закона, который был подписан Президентом России 4 ноября.

Резервисты выполняют важные задачи: охраняют и обороняют стратегические объекты — в первую очередь промышленные предприятия и электростанции; участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций; помогают в реализации мероприятий гражданской обороны; содействуют поддержанию общественного порядка.

Для резервистов предусмотрена специальная программа подготовки: они пройдут теоретические и практические курсы, а также примут участие в специальных сборах. Участники резерва получают ряд гарантий: ежемесячное денежное содержание; сохранение рабочего места и средней заработной платы; дополнительные виды обеспечения — в зависимости от поставленных задач.

Дежурство в составе мобильных огневых групп проходит исключительно в пределах Рязанской области и длится не более 60 суток в год.

Павел Малков подчеркнул, что главы муниципальных образований должны активнее информировать жителей о возможности вступить в мобилизационный людской резерв и о том, куда обращаться для этого.

«В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов. Граждане должны понимать, кто такие резервисты, почему их привлекают к защите важных объектов, чем они отличаются от обычных военнообязанных и контрактников. Какие требования предъявляются, какие социальные гарантии получат. Каждому желающему попасть в резерв нужно обеспечить максимальное содействие во всём», — сказал губернатор.

Предыдущая статья
С 20 апреля на НТВ стартует второй сезон исторического детектива «Высшая мера»
Следующая статья
Депутаты Рязанской городской Думы проверили ход работ по благоустройству ЦПКиО

Темы

Все события Рязани и области

Депутаты Рязанской городской Думы проверили ход работ по благоустройству ЦПКиО

14 апреля депутаты Рязанской городской Думы совместно с активистами ТОС побывали в Центральном парке культуры и отдыха.
Все события Рязани и области

В Рязани впервые прошёл КВН среди студентов колледжей

13 апреля во Дворце культуры и искусства Рязани состоялся дебютный творческий конкурс «КВН среди студентов СПО».
Все события Рязани и области

В Рязани состоится выставка-поиск дома для собак и кошек

В Доме молодежи Рязанской области 18 апреля с 11:00 до 16:00 состоится выставка-пристройство бездомных животных «Пойдем домой».
Культура и события

В Рязани пройдут парные заезды чемпионата ZDT RACING 2026

В ближайшие выходные, 18–19 апреля, на АСК «Атрон» состоится второй этап чемпионата ZDT RACING 2026.
Все события Рязани и области

Школьники из семи районов Рязанской области стали одними из первых, кто побывал на заводе, который строит фармацевтическая компания «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Старшеклассники Скопинского округа и шести близлежащих районов стали участниками состоявшегося накануне профтура на строящийся в селе Успенском фармзавод ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», на котором в 2028 году начнется выпуск уникальных жизненно важных препаратов плазмы крови человека.
Общество

В Рязани представили фотопроект «Рождённые вопреки»

В Рязанской областной библиотеке имени Горького женское движение «Единой России» совместно с благотворительным фондом и при поддержке компании «Р-энергия» открыло выставку «Женщины за жизнь»
Акценты

20 лет в ритме сердца: как живёт и дышит танцем образцовый ансамбль «Верес»

Мы поговорили с руководителями коллектива Ириной Ивановной и Юлией Геннадьевной о том, как сохранить огонь в глазах детей, почему танец лечит душу и что помогает «Вересу» оставаться молодым.
Общество

Иерей Даниил Маслов: «Пасха — это не просто кулич, а хлеб жизни»

Какая глубина на самом деле стоит за привычными атрибутами Светлого Христова Воскресения? Объясняет рязанский священник.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье