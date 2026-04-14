Губернатор Павел Малков: В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков дал поручение активизировать информационно‑разъяснительную работу с населением в рамках кампании по набору в мобилизационный людской резерв. Эта кампания проходит в стране на основании закона, который был подписан Президентом России 4 ноября.

Резервисты выполняют важные задачи: охраняют и обороняют стратегические объекты — в первую очередь промышленные предприятия и электростанции; участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций; помогают в реализации мероприятий гражданской обороны; содействуют поддержанию общественного порядка.

Для резервистов предусмотрена специальная программа подготовки: они пройдут теоретические и практические курсы, а также примут участие в специальных сборах. Участники резерва получают ряд гарантий: ежемесячное денежное содержание; сохранение рабочего места и средней заработной платы; дополнительные виды обеспечения — в зависимости от поставленных задач.

Дежурство в составе мобильных огневых групп проходит исключительно в пределах Рязанской области и длится не более 60 суток в год.

Павел Малков подчеркнул, что главы муниципальных образований должны активнее информировать жителей о возможности вступить в мобилизационный людской резерв и о том, куда обращаться для этого.