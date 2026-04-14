С 20 апреля на НТВ стартует второй сезон исторического детектива «Высшая мера»

В понедельник, 20 апреля, в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона исторического детектива «Высшая мера» (18+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В новых сериях Егор Таболин столкнётся с серией загадочных убийств: преступник забирает не только жизни, но и антикварные произведения искусства. Егору предстоит выяснить, кто стоит за этими злодеяниями и наказать виновных. Главные роли исполнили Александр Бухаров, Александр Сирин, Андрей Багиров и Вера Шпак.

Находясь в отпуске в Минске вместе с возлюбленной Юлей (Вера Шпак), Егор Таболин (Александр Бухаров) случайно оказывается на месте преступления. Убит учитель, коллекционер старинных икон, которые он все уже подарил музею. Есть версия, что может быть похищена одна ценная икона. Впрочем, убийством занимается местное следствие.

Александр Бухаров: «Таболин стал мудрее, задумчивее, местами циничным. Сюжет настолько закручен, что сериал будет интересен всем, кто любит умные детективы! Съёмки для меня были сложными и интересными одновременно, нужно было быстро переключаться от одной сцены к совершенно другой. Много деталей приходилось держать в голове постоянно, чтобы все ниточки истории переплетались и вытекали в нужное русло. И вся съёмочная группа работала над воссозданием периода 70-х годов прошлого века, что очень непросто!»

Вера Шпак: «Творческий процесс был интересным и запоминающимся. Один из дней мы провели в маленьком запылённом домике за городом. Я переживала, как наши художники-постановщики и реквизиторы справятся с этим объектом — сцены там были сложные и было поставлено много непростых задач. Но они всё сделали на высшем уровне! Правда, из домика я вышла с ощущением, будто провела месяц в шахте. И дальше началось весёлое представление: смыть с себя всю грязь и успеть на поезд. Благо, группа была сплочённой и дружной, мы даже успели провести хоррор-фотосессию по пути».

По возвращению в Ярославль Таболина настигает звонок от следователя Дениса Короткова (Андрей Багиров): он сообщает об убийстве местного ювелира. На месте преступления Егор понимает, что погибший убит тем же способом, что и минский учитель. Таболин пытается объединить оба дела в одно, но нигде не находит поддержки. Однако он не привык отступать. Вскоре Таболину открывается ужасающая правда: оба преступления – лишь верхушка айсберга…

Андрей Багиров: «Мой герой, Денис Коротков, молод и горяч, он стремиться достичь повышения по службе, пытается конкурировать со своим более опытным и успешным коллегой. По ходу развития сюжета он сталкивается с различными трудностями: от ложных следов в расследовании до решения вопросов личной и семейной жизни. Главной же его целью, в конечном итоге, становится поиск преступника».

В этих краях уже давно совершаются злодеяния, которые схожи по способу исполнения: жертв устраняют точным ударом тяжёлого предмета по основанию черепа. И каждая смерть связана с похищением антикварных предметов искусства или редких драгоценностей. Таболину придётся распутать клубок страшных преступлений, чтобы найти того, кто стоит за убийствами и грабежами, а также разобраться и в личной жизни.