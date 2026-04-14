Во вторник, 14 апреля, около двух часов ночи, на 92-м километре автодороги «Шацк — Сасово — Касимов» в Касимовском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 52-летний житель Рязанской области не справился с управлением автомобилем ВАЗ-21140 и съехал в кювет. Водитель скончался на месте от полученных травм. Четверо пассажиров — в возрасте 18, 26, 26 и 31 года — с различными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.