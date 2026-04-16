Фото: Telegram-канал главка МВД по Кемеровской области
Новости России

Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Никита Рязанцев
Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе Юрга Кемеровской области, могла намеренно приукрасить характер отношений в семье, чтобы скрыть проблемы, заявил «АиФ» частный детектив Намиг Аббасов.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Жена ранее рассказала, что в их семье не было конфликтов и разногласий. Муж также не употреблял спиртное. При этом пара ждет ребенка.

«Возможно, жена и близкие стесняются говорить о скандалах в семье. Люди пропадали на недели, а кто-то даже на полгода из-за чувства вины. Стыдно за какой-то срыв, за запой», — предположил Аббасов.

Читайте также: Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

По мнению детектива, Асылханов с большой долей вероятности жив, а у следователей может быть ниточка, которая раскроет правду о случившемся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

Популярные материалы

Новости России

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Политика

Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.
Политика

Россия нанесла мощный удар по Украине сегодня ночью

Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, задействовав ракеты «Искандер-М» и более 300 беспилотников сразу с семи направлений. Под удар попали промышленные предприятия, железнодорожные узлы, портовая инфраструктура и объекты энергетики — от Запорожья до Измаила.
Новости России

«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.

Темы

Новости России

Осужденную за резонансное убийство екатеринбурженку избили в колонии

Одна из заключенных избила в колонии Екатерину Меньшикову, осужденную...
Новости России

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Новости России

Эксперт Клинцевич рассказал об оружии, которое отменит господство дронов на СВО

Электромагнитные бомбы могут отменить господство беспилотников в зоне проведения...
Новости России

Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга...
Новости России

Молодой москвич погиб из-за электросамоката, стоявшего на зарядке в квартире

В Москве в одной из коммунальных квартир загорелся электросамокат,...
Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости России

Защита подростка, напавшего на учителя в Добрянке, потребовала отменить арест

Адвокат 17-летнего школьника, напавшего на учительницу русского языка Олесю...
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье