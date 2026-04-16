Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе Юрга Кемеровской области, могла намеренно приукрасить характер отношений в семье, чтобы скрыть проблемы, заявил «АиФ» частный детектив Намиг Аббасов.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Жена ранее рассказала, что в их семье не было конфликтов и разногласий. Муж также не употреблял спиртное. При этом пара ждет ребенка.

«Возможно, жена и близкие стесняются говорить о скандалах в семье. Люди пропадали на недели, а кто-то даже на полгода из-за чувства вины. Стыдно за какой-то срыв, за запой», — предположил Аббасов.

По мнению детектива, Асылханов с большой долей вероятности жив, а у следователей может быть ниточка, которая раскроет правду о случившемся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.