Фото: Telegram-канал главка МВД по Кемеровской области
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской области может быть связано с работой диверсантов, заявила «АиФ» его бывшая соседка.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее», — рассказала знакомая бойца.

Реклама

Собеседница издания не верит, что Асылханов мог уйти из семьи. По ее словам, его жена ждет ребенка. Знакомая назвала его порядочным парнем без вредных привычек.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

Предыдущая статья
В Рязани ребёнок получил ожог пищевода, проглотив батарейку
Следующая статья
Суд приговорил экс-супруга Лерчек к 7 годам колонии и штрафу 194 млн рублей

Популярные материалы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье