В Рязани ребёнок получил ожог пищевода, проглотив батарейку

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой провели экстренную операцию по извлечению плоской батарейки-«таблетки» из пищевода полуторагодовалого мальчика.

Ребёнок поступил в больницу вместе с мамой, которая сообщила, что сын несколько часов назад проглотил батарейку от часов. Обследование подтвердило: инородное тело находится в пищеводе и уже вызвало сильный ожог.

«Это страшная вещь. Внутри батарейки – щелочь. Если батарейка застревает в пищеводе, то в течение короткого времени развивается тяжелый ожог», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин.

Врачи приняли решение о немедленном извлечении батарейки с помощью эндоскопии. После процедуры у ребёнка на месте ожога сформировалось сужение пищевода, поэтому потребовалась дополнительная медицинская манипуляция — расширение суженных участков специальными инструментами.

К счастью, всё закончилось благополучно: малыш прошёл курс лечения и был выписан домой в хорошем самочувствии.