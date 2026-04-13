Суд приговорил экс-супруга Лерчек к 7 годам колонии и штрафу 194 млн рублей

Гагаринский суд Москвы вынес приговор Артёму Чекалину, бывшему супругу известного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Он признан виновным в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Объединённые Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Об этом сообщают РИА Новости.

«Приговорить Чекалина Артёма Александровича к 7 годам колонии общего режима со штрафом 194 миллиона рублей», — огласила решение судья.

Чекалин осуждён по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Прокурор запрашивал для Чекалина 7,5 лет колонии и штраф более 196 миллионов рублей. Защита настаивала на оправдании, утверждая, что состав преступления отсутствует.

В последнем слове Артём Чекалин заявил, что не предоставлял никаких документов в банк и не считает себя виновным. Он просил суд назначить условное наказание, ссылаясь на необходимость воспитания троих детей, мать которых смертельно больна.

Валерия Чекалина (Лерчек) через адвоката направила в суд письмо с благодарностью судье за приостановление её дела на время лечения от рака желудка четвёртой стадии. Она просила проявить милосердие к бывшему супругу, чтобы он мог остаться с детьми, если её самой «не станет».

Ранее к 2,5 годам колонии был приговорён бывший партнёр Чекалиных Роман Вишняк. Его дело слушалось в особом порядке, так как он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжалован как стороной обвинения, так и защитой, рассмотрение жалоб в Мосгорсуде назначено на 20 апреля.