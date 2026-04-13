Image by Дарья Яковлева from Pixabay
Происшествия

Рязанец отсудил у государства 1,5 миллиона рублей за незаконное преследование

Анастасия Мериакри
Советский районный суд Рязани удовлетворил иск к Российской Федерации в лице Министерства финансов о компенсации морального вреда. Рязанец требовал возмещения ущерба за незаконное уголовное преследование.

Суд признал право истца на реабилитацию и постановил взыскать с Российской Федерации за счёт средств казны компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Исковые требования о взыскании большей суммы были оставлены без удовлетворения.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск, подтвердив факт нарушения прав гражданина и назначив ему денежную компенсацию.

В Рязани ребёнок получил ожог пищевода, проглотив батарейку
