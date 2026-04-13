Новый жилой комплекс начали строить в районе Семчино в Рязани

В районе Семчино города Рязани стартовало строительство нового жилого комплекса «Импульс». Об этом сообщает госстройнадзор Рязанской области.

ЖК «Импульс» будет состоять из трёх секций разной высотности. Это создаст современную и разнообразную архитектурную композицию.

В настоящее время на площадке ведутся работы нулевого цикла — строители приступили к устройству каркаса фундамента первой секции.

Фундамент является главной несущей конструкцией, от которой зависит прочность и долговечность всего здания. Для его создания было использовано почти 130 тонн арматуры. Следующим этапом станет заливка бетона.

Строительство находится под постоянным контролем на всех стадиях.